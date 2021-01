Ella Van Kerkhoven met AA Gent Ladies naar Genk: “Interessant om te weten wie het verst staat”

In oktober trok AA Gent Ladies met Ella Van Kerkhoven (27) extra offensieve kracht aan. Tijdens haar enige seizoen bij Inter Milaan liep ze een sporthernia op. In april, na lang zoeken, ging ze onder het mes. “Denk dat ik acht dokters bezocht, allemaal hadden ze andere ideeën”, zucht Van Kerkhoven. “In Italië vonden ze niet wat er fout was. Ik ken een beetje Italiaans, maar ik kon mijn gevoel misschien niet haarfijn uitleggen. Toen ik terugkeerde naar België mocht ik door de eerste lockdown niet opnieuw naar Italië. Hét moment om uit te vissen wat er was. Wat in april tot een operatie leidde.”

Lichaam uit balans

Van Kerkhoven, geboren in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort, was van oktober 2019 op de sukkel met die sporthernia. Ze bleef de pijn verbijten. Wat zuur opbrak. “Twee maand na de operatie dacht ik opnieuw fit te zijn, maar dat was niet zo”, gaat de aanvaller verder. “Ik had te lang met dat letsel gelopen waardoor mijn lichaam uit balans was. Het duurde lang voor ik aan voetbaltrainingen toe was. Nu ben ik fit, maar fysiek nog niet op volle sterkte. Of ik in Genk aan de aftrap kom ligt in handen van trainer Dave Mattheus.”

Interessante duels met Genk

Voor de winterstop viel Van Kerkhoven zowel thuis tegen OHL als bij Aalst in. In Aalst nam ze één van de vijf Gentse goals voor haar rekening. Voor ze bij Gent een overeenkomst tekende had Van Kerkhoven een gesprek met Guido Brepoels, trainer van Ladies Genk. “Brepoels lijkt me een hele goeie trainer, maar mijn dubbeltje rolde richting Gent”, verduidelijkt Van Kerkhoven die in Oeselgem woont en in Roeselare deeltijds lichamelijke opvoeding geeft. “Gent en Genk proberen met grondig vernieuwde elftallen hetzelfde te doen. Het worden twee interessante duels. Waarin zal blijken wie van beide ploegen het verst staat. Zelf ben ik nog niet bezig met een eventuele terugkeer naar de Red Flames. Eerst probeer ik het bij Gent goed te doen. Lukt dat zullen selecties voor de nationale ploeg wel volgen.”