Ella Van Kerkhoven kopt OH Leuven Women voorbij Standard: “Als je ze zo krijgt, zijn ze niet moeilijk om binnen te koppen”

FC Lendelede Sport staat helemaal bovenin en plots is de titel binnen handbereik

In derde provinciale C gaat het er in de titelstrijd bijzonder spannend aan toe. Op drie speeldagen van het einde is KFC Lendelede Sport de nieuwe leider. Groen-wit telt één punt meer dan Aalbeke Sport. Het speelde zaterdag in de inhaalmatch op Ons Genot Stasegem 0-0 gelijk.