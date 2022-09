Elke Van Gorp (SV Zulte Waregem): “Speelden tegen AA Gent Ladies onze beste match van dit seizoen”

Vroeg in de wedstrijd tegen AA Gent Ladies was Van Gorp bij de pinken toen de bezoekende doelvrouw een scherpe voorzet van Sheryl Merchiers afweerde. Ze stond op de juiste plaats om de rebound te verzilveren en Zulte Waregem na drie minuten op voorsprong te tillen. “Op die fase had ik eigenlijk niet zo goed door wat er gebeurde, maar ik kon toch afronden”, glimlachte Van Gorp. “Met die vroege goal waren we heel blij. Hoe langer nul-nul op het bord blijft hoe moeilijker het wordt. In de eerste helft kregen we nog wat kansjes, maar verdubbelen lukte niet. Coach Kenny Engels benadrukte tijdens de rust dat we scherp moesten blijven. Want bij 1-0 en 45 minuten te spelen heb je nog niets.”

Lijn doortrekken

Die tweede goal viel kort na de rust. Na hoekschop kon Chiara Steyvers de Essevee-voorsprong verdubbelen. De winst, de derde op rij, kwam niet meer in gevaar. “Het werd soms een beetje warm rond onze zestien, maar echt grote kansen kon Gent niet afdwingen”, ging Van Gorp verder. “Deze match hebben we als team heel goed aangepakt. Tot de laatste seconden hebben we geknokt om de zege vast te houden. Iedereen was bereid om voor elkaar te werken. En dit keer maakten we de kansjes af. Dit was onze beste match van het seizoen. We beleven een competitiestart waarvan we enkel maar durfden dromen. Nu moeten we de lijn proberen doortrekken.”

Extra vertrouwen

Twee duels bij WS Woluwe - vrijdag in de competitie, een week later in de Beker van België - staan op de agenda. Van Gorp, om den brode als ergotherapeute aan de slag in het ziekenhuis in Wetteren, is aan haar tweede seizoen Zulte Waregem bezig. Haar eerste campagne werd door allerlei kwaaltjes gekenmerkt. “Kleine zaken die bleven aanslepen waardoor het grote letsels werden”, zuchtte de voormalige Red Flame bij de herinnering. “Eerst een hersenschudding nadat ik een bal in het aangezicht kreeg, daarna heel lang een hamstringblessure. Tijdens de voorbereiding op de nieuwe competitie had ik wat kleine pijntjes te verwerken. Niets ernstigs. Denk dat ik bijna weer de oude Van Gorp ben. Ik moet misschien enkel nog wat extra vertrouwen winnen.”

