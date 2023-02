Elise Van Sas (VC Oudegem): “Vorig jaar wonnen we de beker van België, dit jaar willen we de titel pakken”

VolleybalHet ging zaterdagavond in de Edugo Arena vooral over de eerste plaats in de Liga bij de vrouwen. VDK Gent tegen VC Oudegem, altijd een garantie voor spektakel. Na dit weekend is het zonneklaar welke ploegen er voor de play-offs en de landstitel zullen spelen. Asterix Avo, VDK Gent, Charleroi Volley en uiteraard ook VC Oudegem staan te drummen op de eerste vier plaatsen. Elk weekend is het haasje over springen tussen deze beste ploegen in het land.

VC Oudegem haalde verwoestend uit tijdens de eerste set van het burenduel tegen VDK Gent. Met indrukwekkend fysiek volleybal werd de Gentse ploeg omver geblazen. Dit was topsport van een erg hoog niveau. Het team van coach Fien Callens kon dit echter maar anderhalve set volhouden. In de tweede set greep de coach van VDK Gent in, voerde een paar tactische wissels uit en de wedstrijd kantelde. De roze ploeg verloor uiteindelijk met 3-1 na een boeiende strijd tussen twee ploegen uit de regio.

Bonuspunten

“We waren inderdaad sterk gestart”, verklaart Elise Van Sas na deze felle wedstrijd. “Gent heeft zich zeer goed aangepast. Nu staan we hier wel te balen, want na de openingsset geloofden we in de overwinning. VDK Gent is wel heel sterk beginnen te verdedigen. Het is frustrerend dat het met deze verliescijfers afloopt. We verdienen de eerste plaats in de Liga. Die hebben ze nu van ons afgepakt.”

“We moeten nog opletten om een gunstige startpositie in de play-offs te behalen”, rekent de spelverdeelster van Oudegem uit. “We hebben nog een paar pittige verplaatsingen naar Oostende, Tchalou en Charleroi. Plus nog thuiswedstrijden tegen Genk, Antwerpen en Beveren. Eigenlijk krijg je dit jaar de zege nooit cadeau. De afscheiding van de eerste vier ploegen is na deze speeldag duidelijk. Het rekenwerk gaat vanaf nu uitsluitend over de bonuspunten die er aan elke plaats in de rangschikking verbonden zijn.”

“Ik ben afgestudeerd en ik wil me volgend seizoen wel eens wagen aan een buitenlands avontuur”, verrast Yellow Tiger Elise Van Sas. “Maar eerst telt de Belgische competitie. Vorig jaar wonnen we de beker van België. Dit jaar willen we de titel pakken.”