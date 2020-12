Elise Van Sas en VC Oudegem sluiten 2020 af met twee moeilijke uitwedstrijden: “Bevestigen tegen topteams”

VOLLEYBALDe volleybalactiviteiten bij de vrouwen zouden - in normale omstandigheden - bijna een half seizoen bezig zijn. Toch is de huidige competitie in de Liga A nog niet halfweg. In januari begint alles opnieuw, als Tongeren-As, Oostende, Michelbeke en Antwerpen erbij komen. Die teams zullen ongetwijfeld erg gretig aansluiten bij de vijf ploegen, die volgend weekend aan hun vierde of vijfde competitiematch beginnen.

Voor VC Oudegem staan in december nog twee moeilijke confrontaties op de kalender. Beide wedstrijden worden op verplaatsing gespeeld. Zaterdag volgt al de eerste clash tegen Asterix Avo, volgende week trekken de volleybalsters van trainer-coach Fien Callens naar Gent. Winst is geen must, elke overwinning is mooi meegenomen. Stilletjes dromen kapitein Elise Van Sas en haar teamgenoten ervan om Nieuwjaar te vieren als leider in de competitie, zelfs met een match minder. De champagne zou dan nog lekkerder zijn en de bubbels zouden nog beter smaken.

Zinderend duel?

“Het is tof dat we de eindejaarsperiode mogen afsluiten met twee fantastische wedstrijden”, blikt Elise Van Sas vooruit. “Zowel Asterix Avo als VDK Gent zijn clubs van een heel hoog niveau. We kijken er vooral naar uit om ons te meten met die topteams. Wat kunnen we tegen hen doen, wie staat het stevigst in de schoenen..”

“Op training en tijdens een wedstrijd loopt het momenteel erg goed. We vinden elkaar beter, de afspraken zijn duidelijk en de automatismen groeien”, gaat Van Sas voort. “Ons niveau is dit seizoen gestegen, maar toch liggen de kwaliteiten van de verschillende teams erg dicht bij elkaar. Wij hebben het voordeel dat we in de ‘winningmood’ zijn. Ons enthousiasme is momenteel erg groot, Asterix Avo heeft dan weer het thuisvoordeel. De sporthal in Beveren is knap, maar gigantisch. Dat scheelt toch qua ruimtegevoel.”

“Bovendien beseffen we dat Asterix Avo - na het recent verlies tegen Charleroi - met nog meer vastberadenheid de confrontatie zal aanvatten. Daarom voorspel ik een zinderend duel, met twee ploegen die zich voor tweehonderd procent zullen smijten”, besluit Van Sas. “Daar kijken we naar uit, het werkt motiverend.”