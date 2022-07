Elise Mehuys knalt naar 11.48 op 100m Ninove

atletiekElise Mehuys evenaarde op de Flanders Cup van Ninove haar topchrono van 11.48 van op de Nacht van de Atletiek. Met die chrono is ze de tiende vrouw aller tijden in België. De spurtster uit Lier voelt zich helemaal klaar om op het EK in München (15-21 augustus) te gaan schitteren met de 4x100m-ploeg.

In de reeksen knalde Mehuys naar 11.48. Ze finishte in het zog van Belgisch kampioene Rani Rosius (11.47). In de finale bevestigde ze met 11.52. De wind blies 1.1m per seconde in het voordeel. “Ik was heel blij dat ik mijn recordtijd van op de Nacht opnieuw geëvenaard heb”, keek de Ac Lyra-atlete tevreden terug. “Zo toon ik dat die tijd geen eenmalige uitschieter was, maar dat ik echt het niveau van 11.50 waard ben. Ik had me goed voorbereid. Na de Nacht volgden er een paar stevige trainingsweken om vooral op het EK helemaal te kunnen pieken. Voor de wedstrijd had ik wel iets meer rust genomen, maar de benen waren toch nog zwaar. Het is hoopgevend dat ik dan toch zo’n tijden haal. Ik heb het gevoel dat als ik uitgerust ben, er nog iets afkan. Ik verwacht niet dat ik nog een hele grote sprong zal maken, maar het kan nog sneller.”

4x100m

Ze is één van de sterkhoudsters van de nationale 4x100m-ploeg die op EK-koers ligt. Er volgt nog één generale repetitie voor München.

“Over anderhalve week lopen we met het 4x100m-team nog een laatste keer in Luxemburg. Ik denk dat we mogen zeggen dat we op de ranking (De 16 beste landen op basis van het gemiddelde van de twee beste tijden mogen naar het EK, red.) safe staan. We staan nu twaalfde. De landen die op de plaatsen van 15 tot 17 staan, zie ik niet in staat om hun gemiddelde nog heel hoog op te krikken. Ik denk vooral dat we nog veel sneller kunnen met de 4x100m-ploeg. Het zou mooi zijn om in Luxemburg onder de 44 seconden te duiken. Dat zou veel vertrouwen geven vlak voor het EK.”

Ook individueel wil ze nog knallen. “Als allerlaatste wedstrijd voor het EK loop ik nog voor eigen club op de Flanders Cup in Lier op 30 juli. Ik twijfel nog tussen de 100m en de 200m. Met deze vorm geloof ik dat er op de 200m ook nog iets heel moois inzit.”

Geen EK-limiet voor 1500m-loper Stijn Baeten

Nog in Ninove beet Stijn Baeten zijn tanden stuk op de rechtstreekse EK-limiet van 3.36.00. Hij finishte in 3.37.98. De loper uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver behoudt nog een kansje om via de ranking het EK te halen of om opgevist te worden als een andere Belg zou afhaken. Of hij voor het verstrijken van de deadline (26 juli) nog een nieuwe wedstrijd plant, is nog af te wachten.

