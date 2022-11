Elisa Wijers (LVL Genk) aast op revanche tegen kampioen Gent: “Kans om ons te tonen”

Volleybal Liga ALVL Genk pakte in de voorbije twee competitiematchen een zes op zes. Daarmee hebben de LVL-vrouwen de misstap op speeldag één tegen Asterix rechtgezet. Zaterdag krijgt het team van coach Julien Van De Vyver het bezoek van kampioen Gent. De ideale gelegenheid om een eerste keer te stunten? “En om dat eitje te pellen want we zijn de titelfinale van vorig seizoen nog niet vergeten”, vertelt Elisa Wijers.

LVL nam het een half jaar geleden in de finale voor de landstitel op tegen Gent. Na winst in de openingsmatch in Genk, keken de Genkse meiden tegen een dubbel nederlaag in Gent aan. “Dat was een inderdaad een unieke kans, maar de Oost-Vlamingen waren toen sterker. Tijd van revanche? Inderdaad, maar de komst van de kampioen is toch vooral een kans om te tonen wat we kunnen. Vergeet niet dat we nog altijd een ploeg in opbouw zijn”, zegt Wijers.

Blijver

Ze is één van de vijf blijvers bij Genk. Kreeg ze dan geen aanbod in het tussenseizoen? “Neen, en eerlijk, ik was er ook niet op aan het wachten. We hebben vorig seizoen een mooie campagne neergezet en dat heeft er voor gezorgd dat verschillende sterkhouders andere oorden konden opzoeken. Ik voel me daar nog niet klaar voor. Laat me nog maar wat rijpen in Genk (lacht). Het is nog maar mijn tweede seizoen op het hoogste niveau. Ik wil heel graag nog meer ervaring opdoen.”

Bagage meegenomen

Na een successeizoen koos LVL ervoor om in deze competitie andere doelen na te streven. Een nieuwe titelfinale lijkt veraf, is het dan niet jammer dat Wijers niet kan verder bouwen op de tweede plaats van de vorige campagne? “Dat kan, hé. Het is niet omdat er een andere ploeg tussen de lijnen staat, dat ik de bagage van vorig seizoen achtergelaten heb. Het klopt inderdaad dat we aan een nieuw verhaal schrijven, met andere meisjes en we schrijven elke dag een nieuw hoofdstuk. En ja, misschien krijgt dat verhaal wel een verrassende wending.”

De match tegen Gent is een eerste opdracht in een reeks van drie wedstrijden waarin LVL zich kan tonen. Na de landskampioen komen Oudegem en Oostende naar de Genkse Topsporthal. “Een mooi klavertje drie waarin we kunnen bewijzen, misschien wel kunnen verrassen, maar zeker kunnen leren.”