Eline Van Elsen en VDK Gent als een pletwals over Oostende: “Het zelfvertrouwen is zichtbaar gestegen”

VolleybalWat waren ze gretig, de vrouwen van VDK Gent. Vanaf het eerste fluitsignaal duwden de speelsters van de Gentse volleybalploeg het gaspedaal volledig in. Oostende - nochtans ook zeer gemotiveerd om de bekerfinale te bereiken - kwam nooit in het stuk voor. Het leek alsof er maar één ploeg op het veld stond. “We kregen een mokerslag”, gaf de Oostendse trainer Devos na deze halve finale toe. “We werden overklast.”

“Ik was met Mavoc Mechelen ooit ballenmeisje tijdens de finale van de beker van België”, herinnert Eline Van Elsen zich. “En in februari sta ik zelf in het Antwerpse Sportpaleis, klaar om de Belgische beker te veroveren. Dit wou ik - en ook heel de ploeg - zo graag. Na de winteronderbreking halen we plots ons beste niveau naar boven. We realiseren nu al wekenlang een heerlijke droom.”

Winnaarsmentaliteit

“De automatismen staan steeds beter op punt en de doortastendheid is gegroeid binnen onze groep”, glundert Eline Van Elsen. “Ook bij mij is het zelfvertrouwen zichtbaar gestegen.” Het was te merken. De jonge aanvalster scoorde aan 83 procent en haalde een indrukwekkend aanvalsrapport van 15 op 18. Bovendien toonde de Gentse organisatie in blok en verdediging geen enkele barst.

“Ik speel liever in een blauw dan een rood truitje”, vertelt Eline Van Elsen fijntjes na de demonstratie tegen de kustploeg. Deze pittige uitspraak geldt als antwoord op de quote van haar ex-ploeg Asterix Avo, een paar weken geleden. We kijken nu al uit naar de bekerfinale, naar de rivaliteit. Het wordt geen ‘bitchfight’, daarvoor zijn het te aardige meisjes. We horen in beide kampen vooral een huizenhoge winnaarsmentaliteit. Groot genoeg om een heel Sportpaleis mee te vullen. Een beetje sportieve bitsigheid mag. De messen worden nu reeds geslepen.

Als statement kan het wel tellen, dit belooft volgende maand een kattig spektakel te worden in de Antwerpse sporttempel. Op 26 februari zullen er twee fanatieke teams uit Oost-Vlaanderen tegenover elkaar staan, die allebei ontzettend graag de Belgische beker in de lucht willen steken. ‘The other one bites the dust’.

“De speelsters toonden tegen Oostende een over-mijn-lijk-mentaliteit”, bewierookt coach Morand zijn team. “De focus was ontzettend groot. Het samenspel tussen blok en verdediging was werkelijk top. Onderschat dit niet. Reeds anderhalf jaar pusht iedereen de favorietenrol in onze richting. Grote doelstellingen zorgen - hoe graag je het wilt afzwakken - voor een grote druk. Wees maar gerust, de spanning was er wel degelijk zaterdagavond. Ik moet mijn team feliciteren dat ze steeds beter met deze stressvolle situaties omgaan. Het eerste streefdoel is bereikt. We staan in de Lotto Cup Final!”