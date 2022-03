Eline Van Elsen (Asterix Avo): “Alles op alles zetten in Limburg”

De eerste set ging duidelijk naar de Limburgers, die met een sterke verdediging en een strakke service uitpakten. Eline Van Elsen mocht van coach Vande Velde invallen en ze deed dat zo overtuigend dat ze de hele wedstrijd lang mocht blijven staan. In set twee keerde Asterix Avo na een 20-24 achterstand nog spectaculair terug tot 23-25. De derde set ging - onder impuls van een alweer uitstekend scorende Marring - naar de thuisploeg. De vierde set leek vlot naar de Limburgers te gaan. Met libero Rampelberg - die overal in het achterveld moest bijspringen - werd het nog een bloedstollend einde, tot aan de discutabele fase: 23-25 en geen tiebreak voor het team uit Beveren. Volgende week moet er opnieuw met het mes tussen de tanden gespeeld worden.

Rug tegen de muur

“Ik ben tevreden met mijn prestatie”, glimlachte Eline Van Elsen na het duel. “Maar nu overheerst de ontgoocheling, vooral omwille van de manier waarop we verloren. Nu moeten we alles op alles zetten in Limburg. Het zou geweldig zijn, indien we alsnog voor de titel kunnen strijden. Na onze 15 op 15 tijdens de voorbije weken, hebben we bewezen dat we het zouden verdienen.”