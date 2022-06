Eline Dalemans Belgisch kampioene steeple in toptijd

“Het was een beetje een gekke wedstrijd door de start die 10 minuten werd uitgesteld. In één van de bochten stond ook een ontzettend grote plas. De benen voelden tijdens de race niet super, maar ik dacht bij mezelf: shut up en loop gewoon hard. Dat mindere gevoel had misschien te maken met die uitgestelde start.”

EK-limiet

“Er zijn zeker nog wel enkele kansen. Maar het is wel wat zoeken naar geschikte wedstrijden. Ik zie nog mooie meetings in Wageningen en op de Flanders Cup in Ninove. Ik denk dat het belangrijk is om sterke tegenstand te hebben. Lopen tegen andere sterke loopsters geeft toch een heel ander gevoel. Dan kan ik nog net iets harder strijden.” De EK-limiet van 9.39.00 ligt binnen haar mogelijkheden en ook via de ranking maakt ze kans op het EK. “Het liefst zou ik wel de limiet halen. Ik hoor van verschillende mensen dat ik er ook kan geraken via de ranking als ik nog een paar keer onder de 10 minuten loop. Maar als ik naar het EK zou gaan, wil ik daar een mooi niveau halen. Indien ik de limiet haal, bewijs ik denk ik wel dat ik waardig ben om op een EK te staan. Ik voel in ieder geval dat ik nog sneller kan.”