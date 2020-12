Eline Audenaert: “Een schitterend initiatief”

basketbal eurocup Antwerp Giants sluit Europese campagne af tegen leider Bologna

15 december Telenet Giants Antwerp sluit woensdag zijn Europese campagne af met een verplaatsing naar Bologna. Geen cadeau, want de Italiaanse club is niet alleen de leider in groep C, maar ook de enige van de 24 ploegen in de EuroCup die nog ongeslagen is.