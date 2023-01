Eliessa Vanlangendonck start het nieuwe jaar met toernooiwinst in Tunesië: proftitel nummer twee

Coach Maxime Annys (Wellen) jaagt ambitie na: “Top vijf kan een eindronde­tic­ket opleveren”

Coach Maxime Annys, immer energiek aan de zijlijn, heeft zichzelf trouwens ook een doel opgelegd. “Het is duidelijk waar ik met mijn spelersgroep naar toe wil. Voor mezelf moet ik in de toekomst mijn emoties naar het arbitrale trio beter onder controle kunnen houden. Dit is een klein smetje op mijn blazoen tot dusver. Daar wil ik graag komaf mee maken”, blikt Annys eerlijk terug op zijn korte trainersloopbaan. Als de Wellense oefenmeester er effectief in slaagt om dat negatief kantje te polijsten, dan wachten hem inderdaad nog sportieve uitdagingen, die wel eens verder dan KVK Wellen zouden kunnen reiken. “Dat het dit seizoen zo mooi verloopt, hebben we voor een stuk te danken aan de arbeid van vorig seizoen. De automatismen die we er toen hebben ingebracht, werpen nu duidelijk hun vruchten af. Bovendien kan ik terugvallen op een ruime kern van 22 spelers, die topfit de volgende uitdaging kan aangaan. Die mooie derde plaats brengt ons momenteel nog niets op. Kunnen we ons evenwel in de top vijf handhaven, hebben we een eindrondeticket toch wel binnen handbereik”, spreekt Maxime Annys de ambitie voor de volgende maanden uit.

31 december