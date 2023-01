Elien Vekemans staat weer paraat en keert binnen enkele maanden terug naar de States: “Ik ben van plan extra jaar vol te maken alvorens aan mijn carrière in polsstokspringen te denken”

atletiekSinds Elien Vekemans vorig jaar het nationaal record in het polsstokspringen bij de beloften op 4,47m bracht, kwam ze nog amper in de belangstelling. Het was dan ook een aangename verrassing om haar vorige zaterdag weer aan het werk te zien in de Gentse Topsporthal. Ze klaarde daar vier meter rond, maar moest de Vlaams-Brabantse titel aan haar Nederlandse clubgenote Marijke Wijnmaalen laten. Die had in de afrekening één poging minder nodig.