Elien Mattheuwsen en Haasrode Leuven klaar voor bekerwedstrijd tegen Roeselare: “Het gevoel zit zeker goed”

Haasrode Leuven won afgelopen zaterdag de bekerwedstrijd tegen Noorderkempen met 3-0 (26-24, 25-21 en 25-21). “Dit weekend hebben we heel stabiel kunnen spelen”, blikt Elien Mattheuwsen nog terug. “Alles ging redelijk goed en we hadden controle. Ook als we even een opslagreeks tegen kregen, konden we ons daarna vlot herpakken. Het was een hele leuke match.”

In de competitie ging het deze week minder goed. “Woensdag (0-3-nederlaag) was helemaal anders. Oudegem heeft ons van in het begin zwaar onder druk gezet in receptie waardoor we moeilijk in ons spel geraakten. We hadden daardoor moeite met hun grote block. Aan service konden we niet dezelfde druk zetten en gingen we te vaak in de fout. Uiteraard is Oudegem ook van een heel ander kaliber dan Noorderkempen.”

“Wat het gevoel was na de match? Teleurgesteld. We haalden niet ons niveau als ploeg, maar ook persoonlijk vind ik dat ik beter kan en moet spelen. Hoe dat kwam? We hebben niet altijd alle kansen die we kregen benut.”

Geen gemakkelijke verplaatsing

De volgende wedstrijd komt er snel aan. Zondag moet VH Leuven naar Bevo Beobank Roeselare voor de beker. “We kijken uit naar de komende wedstrijd. Roeselare was de vorige jaren nooit een gemakkelijke verplaatsing, dus we gaan ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn, dat we dit weekend vanaf het begin zelf de touwtjes in handen nemen en ons eigen spel kunnen spelen.”

“Dat fel starten belangrijk zal zijn? Absoluut. Tegen Gent en Noorderkempen is ons dit goed gelukt, dus ik ben er van overtuigd dat dat komend weekend terug moet lukken. Het gevoel zit zeker goed. We hebben er zin in.”

“Waar ik persoonlijk op mik dit seizoen? Ik wil graag een stabiele factor zijn voor de ploeg, nog eens een volledige seizoen spelen en terug elke keer mijn beste niveau halen. Door mijn bevalling in de zomer van 2021 ben ik vorig seizoen iets later ingestapt en heb ik uiteraard wat tijd nodig gehad om bij te benen”, besluit Mattheuwsen.