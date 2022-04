Elie Bacari en Andreas Roofthooft op medaillejacht tijdens PK in Kessel-Lo

Een junior kan makkelijker een provinciale titel veroveren wordt wel eens gezegd. Maar wat als de man tevens een tienkamper is? Dat is het geval van Elie Bacari. Nadat hij op zaterdag in Kessel-Lo de snelste was op de 100m en de discus het verst gooide, zette hij zondag zijn reeks voort met goud op de 110m horden en in het verspringen met 6,48m, spijts de meer dan 2m/s tegenwind.