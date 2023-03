Elias Vanheel rijdt voor het eerst tussen de profs: “Ik wil me dit jaar bewijzen”

Wielrennen profsElias Vanheel maakte eind vorig jaar de overstap van Acrog-Tormans Balen naar Matériel-velo.com Cycling Team. Bij deze Belgische continentale ploeg maakt de renner uit Beringen kennis met het profpeloton. 2023 wordt een jaar om te leren, maar Vanheel gelooft erin. “Ik heb het statuut van niet-betaalde prof. Een mooie uitdaging, want ik kom in het profpeloton terecht waar ik wil testen en laten zien wat ik kan”, vertelt hij.

Elias Vanheel behoorde als nieuweling en junior bij de renners die zich in hun sas voelden op geaccidenteerd terrein. Hij liet verschillende mooie resultaten opleveren, maar de overgang naar de beloften verliep niet vlot. Een echte doorbraak kwam er niet. “Klopt, maar ik heb mijn deel van de pech gehad”, reageert hij. “In het begin was het aanpassen en daarna strooide corona roet in het eten. Bovendien kreeg ik ook nog te maken met medische problemen waarop mijn spieren niet goed reageerden.”

Toch dacht de Beringenaar er niet aan om de handdoek te gooien. Meer zelfs, hij ging met onder meer een osteopaat op zoek naar een oplossing voor zijn stress-gevoelige spieren en vond een oplossing. “Gelukkig maar (lacht). Ik ben intussen pijnvrij en dat was een extra stimulans om mezelf weer helemaal te ontdekken als renners. En om te groeien en daarom ben ik ook blij dat ik een kans krijgen bij mijn nieuwe ploeg. Ik ben klaar om de stap te zetten.”

Eerste opdracht

Zaterdag staat de eerste echte opdracht in het profpeloton op het programma voor Vanheel. Hij start in de GP Criquelion, een Waalse semi-klassieker tussen Ath en Lessines. Met Soudal Quick-Step, Intermarché-Circus-Wanty, Arkea Samsic en Team DSM staan er vier worldteams aan de start. Ook Lotto Dstny met Samyn-winnaar Milan Menten is erbij. “Stevige kost, hé. Ik ken mijn plaats en en dat is er vooral één van ogen en oren openhouden en goed kijken.”

Laatbloeier

Vanheel hoop de komende weken vooral te kunnen leren en vooruitgang te boeken. “Ik wordt 23 jaar en dat lijkt tegenwoordig al oud, maar ik bekijk het toch anders. Ik voel me eerder een laatbloeier en dat lijkt me geen probleem. Kijk maar naar Milan Menten die tot zijn 26ste moest wachten om een eerste groot succes te boeken. Niet dat ik me daarmee wil vergelijken, maar ik heb zeker nog de ambitie om naar het echt profpeloton door te groeien.”

Momenteel combineert Elias Vanheel het wielrennen met studeren. Ook daarin is hij een laatbloeier. “Klopt, het heeft even geduurd voor ik het goede ritme vond. Intussen zit het helemaal snor en dankzij het topsportstatuut aan de Thomas Moore-hogeschool, kan perfect blijven sporten.”