Elias Van Breussegem na winst in Lierde: “PK tijdrijden van 6 april in Sint-Antelinks dit jaar mijn eerste doel”

Indooratletiek Ben Broeders ontgoo­cheld na achtste plaats in EK-finale: “Een enorm gemiste kans”

Op het EK indoor in het Turkse Istanboel is Ben Broeders er niet in geslaagd om een medaille mee te pikken in het polsstokspringen. De Leuvenaar bleef steken op een hoogte van 5m60 en werd daarmee ontgoochelend achtste. “Als je ziet dat 5m80 goed is voor de Europese titel, dan zat er hier zoveel meer in”, klinkt het.