Elias Van Breussegem botst in Omloop van het Waasland op Samuel Leroux: “Voelde me de sterkste”

De vier lokale ronden in Lokeren werden gekenmerkt door een uitval van Gianni Marchand en Jonas Goeman, nadien door een breuk in het peloton. Ook al zat Van Breussegem de eerste drie ronden achteraan, toch was hij mee voorin toen het peloton scheurde. “Ik zat in het wedstrijdbegin achteraan omdat ik uit de gevarenzone wou blijven, ook omdat ze ons voor de start hadden gewaarschuwd voor gevaarlijke punten op het parcours”, vertelde Van Breussegem. “Gevaarlijk vond ik die plaatsen niet. Toen ik het peloton zag scheuren ben ik met drie of vier man, toen het verschil twintig seconden was, naar de eerste waaier kunnen rijden. Ik dacht dat de koers gereden was. Want er zaten vier of vijf renners van Tarteletto-Isorex in die groep. Maar die mannen reden niet.”