Elias Truyers trekt met Lille United naar Lebbeke: “We mogen ons niet focussen op het klassement”

Nochtans was het vorige week, na de magere eerste helft tegen Londerzeel, even slikken.

“De eerste 45 minuten waren de slechtste die we tot hiertoe hebben gespeeld”, gaf Elias Truyers eerlijk toe. “We waren in alle onderdelen de mindere. Het was een gegeven waar we dit seizoen nog niet mee te maken hadden. Tijdens de rust is er orde op zaken gezet. De tweede periode was beter, maar we moeten eerlijk toegeven dat er weinig uitgespeelde kansen waren.”

Vrije dag

Trainer Kris De Backer liet vorige week, met drie wedstrijden in zeven dagen, al zijn spelers in actie komen. “Dat was de reden waarom we vorige dinsdag van een relatief vrije dag hebben genoten”, stelt de centrale verdediger. “Iedereen mocht zijn activiteit zelf bepalen. Ik heb gekozen voor een bezoek aan de fitness. Dat zorgde voor een ideale afwisseling. Donderdag pikken we de draad in groepsverband weer op.”

Leuke ervaring

De kennismaking met tweede nationale is voor Lille United tot hiertoe een meevaller geworden. Hoewel het een sportieve blind date werd, hebben alle spelers zich zonder veel problemen aan het niveau kunnen aanpassen. “Ik beleef er elke week opnieuw plezier aan. We komen in aanraking met goede tegenstanders, waar veel individueel talent aanwezig is. Het feit dat wij ons daar mee kunnen meten, zorgt voor een heel goed gevoel. Persoonlijk beschouw ik dit niet als een eindstation. Moest de kans zich aanbieden, zou ik overwegen om nog een stapje hoger te gaan.”

Zaterdagavond trekt Lille naar Lebbeke. In de heenwedstrijd besliste een doelpunt van Sven Van de Kerkhof, twee minuten in blessuretijd, over winst en verlies. “We mogen niet naar de rangschikking kijken. Laten we gewoon ons werk doen. We hebben aangetoond dat we ons met elke tegenstander kunnen meten.”

