Elias Truyers speelt met Lille ‘derby van het jaar’ tegen Turnhout: “Onze efficiëntie kan zeker beter”

“Voor de training van dinsdag hebben we de wedstrijd tegen Diegem nog eens doorgenomen”, zegt Elias Truyers. “Ik vind dat er een verschil was tussen die twee laatste wedstrijden. Tegen Mechelen hadden we de kansen om een gelijkspel uit de brand te slepen. Uiteindelijk scoorde Mechelen diep in blessuretijd het tweede doelpunt. Diegem is naar mijn mening een ander verhaal. Ook in die wedstrijd waren er mogelijkheden. Maar ik vond het een heel sterke en uitgekookte tegenstander. In die confrontatie hebben we ondervonden dat er wel degelijk een verschil is tussen derde en tweede.”