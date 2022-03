Elias Truyers (Lille United): “Verdiende zege in Koersel na een prestatie die heel hoopvol is voor de toekomst”

Hoewel Lille de ganse wedstrijd domineerde, moest het tot de laatste minuten knokken om de elfde overwinning van het seizoen over de streep te trekken. “We mochten de voorbije weken al terugblikken op sterke prestaties”, zegt Elias Truyers. “Die lijn hebben we zaterdagavond doorgetrokken. Met veel inzet en overgave, en goede combinaties. Dat het uiteindelijk tot de laatste minuten spannend is gebleven, heeft te maken met het gegeven dat we de wedstrijd niet vroeger in een beslissende plooi hebben gelegd. In de eerste helft hadden we voldoende kansen om de tweede periode te degraderen tot een verplicht nummer. Anderzijds is het een verdienste van Koersel, dat met veel karakter is blijven voetballen.”

‘Thuiswedstrijd’

Als inwoner van Bolderberg, dat deel uitmaakt van Heusden-Zolder, was het voor de centrale verdediger een bijzonder korte verplaatsing. “Ik was op een tiental minuten in Koersel. Onderweg ben ik in Beringen nog het stadion van een andere reeksgenoot gepasseerd. Het is altijd plezant om in je eigen omgeving te kunnen spelen.”

Voor Elisas Truyers was het zaterdag een terugkeer na een korte afwezigheid. “Vorige week had ik last van mijn sinussen. Op aanraden van de dokter was het beter om de nodige rust in te lassen. Intussen is alle leed vergeten en ben ik klaar om, samen met de groep, te trachten onze sterke periode te bestendigen.”

Uitdaging

Met Wellen en Sint-Lenaarts staat Lille opnieuw voor twee thuiswedstrijden. Een gelegenheid om de klassering nog wat meer glans te geven. “Dat moet de uitdaging worden”, besluit de Limburger. “We mogen alleen niet vergeten dat alles op een zakdoek bij mekaar staat. Pelt werkt woensdag nog een inhaalwedstrijd af tegen Witgoor, zodat zij de kloof nog kunnen vergroten. Maar met de prestaties van de voorbije weken mogen we terechte ambities koesteren.”