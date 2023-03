Elias Truyers (Lille United) hoopt op zege tegen Diegem: “Aanpassing heeft wat tijd gevraagd”

Voetbal tweede nationale BDe supporters van Lille United zijn dit seizoen al vaak in de watten gelegd. Hoewel tweede nationale een stap in het onbekende is, voelt de Kempische fusieclub er zich in zijn sas. Zaterdagavond komt Diegem langs. De Vlaams-Brabantse formatie is de derde tegenstander die Lille in het gloednieuwe complex in Poederlee ontvangt.

De beloften van KV Mechelen mochten vorige week ondervinden dat Lille een team is dat zijn plaats in tweede nationale kan rechtvaardigen. Na een nul op negen pakte aanvoerder Stig Cools en zijn ploegmaats uit met een stunt. “Als je zes minuten voor het einde nog tegen een 2-0-achterstand aankijkt, tegen een ploeg die technisch bijzonder vaardig is, is de kans heel groot dat het voorbij is. Maar Lille heeft dit seizoen iets met slotminuten.”

Verdediger Elias Truyers blikt nog even terug op de memorabele momenten van vorige zondag. “We zijn dit seizoen, met wisselend succes, al vaker in de slotminuten succesvol geweest. Als je dat na drie nederlagen op rij kan bewerkstelligen, is dat een opsteker die kan tellen.”

Diegem

Met Diegem en Hades Hasselt keren de Kempenaars weer naar de orde van de dag. Twee confrontaties op rij tegen ploegen uit de kop van het klassement. “Diegem heeft in de heenronde een sterke indruk nagelaten”, zegt de centrale verdediger. “Ik heb er in een verder verleden ook al met Nijlen tegen gespeeld. In die periode was dat reeds een sterk team. Voor ons wordt het nu een kwestie om te bevestigen. Op die manier kunnen we onze plaats in de middenmoot bestendigen.”

Poederlee

Na de beloften van Beerschot en Bocholt is Diegem de derde ploeg die straks door de poorten van het nieuwe en prachtige Heggestadion stapt. Winnen deed Lille in zijn nieuwe omgeving nog niet. “Het is niet zo dat dat ineens een item is. Hoe je het ook draait of keert, de immense oppervlakte die het A-terrein is, vraagt een aanpassing. Alles is iets anders. Maar dat is een kwestie van tijd.”

Transfer

Achter de schermen werkt de club naarstig verder aan de formatie voor volgend seizoen. Na Kristiaan Haagen van Dessel bereikte Lille een overeenkomst met Yannick Bevers, een aanvaller die overkomt van Hoogstraten.

