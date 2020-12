Elias Thys trekt met Maaseik naar Borgworm: “Ik heb er nog veel vrienden, maar ik neem geen geschenken mee”

Euromillions Volley LeagueGreenyard Maaseik speelt na een vrij weekend woensdagavond op het veld van Borgworm. De Maaseikenaars pakten er twee weken geleden een vlotte 0-3-winst en staken zo het ticket voor de halve finale in de Belgische beker op zak. Voor Elias Thys is de verplaatsing tot vlak onder de taalgrens een speciale match. Borgworm is de moederclub van de middenman die intussen aan zijn derde seizoen bij Maaseik bezig is. “Ik heb nog veel vrienden in Borgworm, maar die moeten zich niet aan geschenken verwachten”, klinkt het.

Maaseik heeft opnieuw een stevige trainingsperiode achter de rug. Na de vlotte winst tegen Achel komen de Maaslanders pas anderhalve week later opnieuw in actie. De verbrokkelde kalender heeft zo zijn voordelen, ook al is het niet altijd duidelijk hoe ver de competitie echt staat. Voor de goede orde: de wedstrijd in Borgworm maakt deel uit van speeldag tien, hoewel het voor Maaseik pas de achtste competitiewedstrijd is. De ploeg van trainer Joel Banks moet met de verplaatsing naar Menen (23/12) en de thuismatch tegen Borgworm (13/1) nog twee wedstrijden inhalen.

Ploeg is gegroeid

“Eigenlijk mogen we niet klagen. Het coronavirus bepaalt de kalender, maar heeft op dit moment weinig impact op onze dagelijkse werking. We kunnen probleemloos trainen’’, zegt Thys. “Dat merk je ook in de resultaten. De ploeg is de voorbije weken enorm gegroeid. Iedereen is fit en heeft dus speelkansen. Die situatie is een motivatie voor iedereen. Je werkt voor een basisplaats, maar je weet ook dat er een evenwaardige ploegmaat klaarstaat. Dat is een geruststelling en de sterkte van de kern. We zullen die brede basis de komende weken trouwens goed kunnen gebruiken.”

Weg naar Europa

De wedstrijd in Borgworm is de voorlaatste test op weg naar de achtste finale van de CEV-cup. Zaterdag speelt Maaseik in eigen huis nog tegen Menen. “Dat wordt een interessante wedstrijd. Nooit makkelijk, maar wel een goede waardemeter voor de Europese wedstrijden. Voorlopig ligt de focus nog op de Belgische competitie. Ik verwacht wel dat de sportieve staf de komende dagen wat meer info zal geven over de tegenstanders in de CVE-cup”, aldus Thys die het volleybal nog altijd combineert met universitaire studies. “Ik zit in mijn laatste jaar kiné in Luik. Nog even doorbijten en dan kan alle aandacht naar het volleybal gaan.”