Elias Thys (Maaseik) is er weer bij na een weekje uitzieken: “Aanknopen met winst tegen Roeselare”

Volleybal Champions Final 4Greenyard Maaseik begint zaterdag aan een tweeluik tegen Roeselare. Na de nederlaag van vorig weekend tegen Menen, moeten de Maaslanders punten pakken, willen ze niet nog meer terrein verliezen. Elias Thys is na een weekje uitzieken weer beschikbaar. “De nederlaag in Menen is niet blijven hangen. Daarvoor was er trouwens geen tijd, de focus lag de voorbije week op Roeselare”, vertelt de middenman.

Elias Thys speelde dit seizoen in competitieverband nog maar 29 sets, een pak minder dan zijn collega’s Henri Treial (60) en Gustavo Bonatto (55). De concurrentie is groot en Thys kan verzachtende omstandigheden inroepen. “Ik lag een tijdje uit met een voetblessure en ik was ziek, maar het klopt inderdaad dat het moeilijk is om een basisplaats af te dwingen”, zegt de 23-jarige middenman. “De belangrijke matchen komen er nu aan, alle hulp is welkom. Ik blijf ervoor werken.”

Gebrand op revanche

De dubbele confrontatie met Roeselare kan bepalend zijn voor de eindstand in de Champions Final 4, vooral dan als Maaseik geen punten kan pakken. “Daar gaan we niet vanuit. Het zijn inderdaad twee belangrijke wedstrijden en daarom mag de lat hoog liggen. De nederlaag in Menen was geen ramp, maar we doen er best aan om de achterstand snel op te halen. Iedereen is gebrand op revanche, daar moet ik geen tekening bij maken zeker?”, aldus Thys die einde contract is bij de Maaseikenaars.

Overleg met Maaseik

De Waal kwam vier jaar geleden naar de Steengoed Arena waar hij zich van hoekaanvaller omschoolde naar middenman. In het begin combineerde Thys het volleybal met studies bewegingswetenschappen, de voorbije twee seizoenen lag de focus op het volleybal. Echt doorbreken, zat er nog niet in voor Thys, maar hij hoopt wel te kunnen verlengen bij Maaseik. “Ik ben inderdaad einde contract. Ik overleg op dit moment met de club. Ja, hopelijk levert dat een nieuwe overeenkomst op.”

Zaterdag kan Maaseik nog geen beroep doen op Ferre Reggers die aan de slag is bij de nationale U21. Verder is iedereen beschikbaar. Intussen is iedereen er zich van bewust dat een nieuwe uitschuiver best vermeden wordt. Na het tweeluik tegen Roeselare, speelt Maaseik in eigen huis tegen Menen en trekken de Maaslanders naar Aalst.