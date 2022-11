Elias Thys (Greenyard Maaseik) na de bekerwinst in Aalst: “Nu alles op een ticket voor de finale”

Volleybal Beker van BelgiëGreenyard Maaseik heeft het ticket voor de halve finale van de beker van België te pakken. De Maaslanders haalden het met 3-1 in een bij momenten beklijvende match in Aalst. De volgende bekeropdracht is de halve finale tegen Roeselare. “Tja, opnieuw een wedstrijd met finale-allures”, reageert Elias Thys. “Dat is voor over enkele weken, nu focussen we ons op de Europese campagne.”

Het zijn drukke weken voor Maaseik dat naast de competitie ook aan de slag moet in de Belgische en de Europese beker. Vorig weekend keken de Maaseikenaars op het veld van Roeselare tegen een eerste competitienederlaag aan, zaterdag stond de bekeropdracht in Aalst op het programma. “We wilden erg graag revanche nemen voor de bekeruitschakeling van vorig seizoen. En ook voor de verliesmatch in Roeselare, al was dat vooral een momentopname”, vertelt Elias Thys.

De Waalse middenman kreeg door de afwezigheid van Henri Treial opnieuw zijn kans. “Je kent me, hé, als de ploeg me nodig heeft, sta ik klaar (lacht). Het was geen makkelijke wedstrijd in Aalst, maar dat wisten we op voorhand. Twee weken geleden hebben we de Oost-Vlamingen vrij makkelijk geklopt, maar we wisten dat die overwinning geen zeker vrijgeleide was voor de bekermatch. Dat bleek ook in de eerste set toen de thuisploeg duidelijk de betere was. Daarna was de match meer in evenwicht. Niet dat Aalst de rode loper uitrolde, wij hebben er voor moeten vechten.”

Halve finale tegen Roeselare

In de slotfase leek Maaseik onder impuls van een sterk serverende Protopsaltis vlotjes naar winst te spelen, maar Aalst zorgde nog voor een zinderend slot. “Zo zie je maar, in de bekercompetitie is het pas gedaan als je de set wint. Nu gaan we voluit voor de finale, ook al heet de tegenstander in de halve finale Roeselare. Over twee wedstrijden moeten we ook hen kunnen uitschakelen.” De Maaseikenaars verleggen de focus nu op de Europese campagne. Die start dinsdag met de match in Zagreb.

“We krijgen maandag de eerste beelden van de Kroaten te zien. Het wordt zeker geen eenvoudige klus, maar in deze fase van de competitie moeten we gewoon voor de winst gaan.”