Elias Ramaekers en VK Linden treffen Cappellen in vierde ronde Croky Cup na 1-3-winst in Stekene: “We gaan er iets moois van maken”

“Alweer een mooie zege”, lacht Elias Ramaekers, die met twee treffers voor zichzelf ook nog wat extra vertrouwen tankte. “De eerste helft verliep nog vrij moeizaam, want het was even wennen aan het grote veld. We gingen met een 1-0-achterstand de rust in, maar vanaf dan waren wij duidelijk de betere ploeg. Het was een leuke partij om naar te kijken. Van 1-0 ging het naar 1-2, maar het bleef spannend. Stekene liet nog een grote kans op de gelijkmaker liggen en pas helemaal op het einde hebben wij het definitief kunnen afmaken.”

Opvallend: met Eppegem (5-1), La Calamine (2-2, 6-5 pen.) en Stekene wist VK Linden al drie derdeklassers uit te schakelen. Maakt dat de gemiste promotie van vorig seizoen nog wat extra zuur?

“Toch wel een beetje”, moet Ramaekers toegeven. “We hebben de voetballende kwaliteiten om op het niveau van derde nationale mee te draaien. Dat hebben we nu toch al wel een paar keer laten zien. We hebben nog niet verloren en er wordt vlot gescoord. Het zou mooi zijn mochten we het dit seizoen kunnen verwezenlijken, maar het is nog veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Woensdag spelen we nog voor de Beker van Brabant tegen Wemmel, dus de matchen volgen elkaar snel op. De weg is nog heel lang en we mogen nu ook niet té vroeg gaan pieken.”

Leerrijke matchen

Cappellen is de volgende tegenstander. “Dat is een tweedenationaler”, beseft Ramaekers. “Nóg een stapje hoger dus. Vorig jaar zijn we Cappellen ook tegengekomen in de bekercompetitie. Toen werd het een 0-2-nederlaag. Hopelijk wordt het nu een beter resultaat. We gaan in elk geval ons uiterste best doen om er iets moois van te maken. Het is altijd interessant om een match met inzet tegen een sterkere tegenstander te spelen. De technische staf gaat er naar goede gewoonte voor zorgen dat we optimaal voorbereid aan de aftrap zullen komen. Het gaat sowieso weer een leerrijke middag worden. Ik kijk ernaar uit.”

