Elias Maris zet toch stap naar de profs: “Evident was het niet, maar ik bleef er wel altijd op hopen”

Vorig jaar won Maris in het shirt van Basso Team Flanders etappes in de Giro del Veneto, Ronde van Madrid, Tour de Moselle en Arden Challenge. Enkel een topresultaat in een UCI-wedstrijd ontbrak om met de juiste adelbrief richting profteams te zwaaien. Dus investeerde de student kinesitherapie, intussen bijna 23, een extra jaar in de koers. Met een overstap naar Leopard Pro Cycling, een Luxemburgse niet-professioneel continentale ploeg.

“In de Tour of Antalya begon ik goed aan het seizoen”, verduidelijkt Maris. “In die Turkse rittenkoers klom ik goed. Daar was ook een uitbraak van corona. Ik raakte besmet en sukkelde langer dan gedacht met de gevolgen ervan. Het heeft maanden geduurd voor ik progressie merkte. Ik was nooit slecht, maar ook nooit echt goed. Pas nadat ik een volledige week rust nam, voelde ik beterschap. Vanaf de GP Pérenchies, dan waren we al eind juli. Pas daar kreeg ik het gevoel dat ik sterker was dan vorig jaar.”

Twijfels bannen

In de Ronde van de Elzas vond hij echt de klik. De derde etappe met aankomst op de bekende La Planche des Belles Filles sloot hij als vijfde af. “Normaal zijn kortere beklimmingen mijn ding”, gaat de eliterenner zonder contract verder. “La Planche des Belles Filles is een lange klim. Die dag was ik echt goed. Zo’n resultaat had ik nodig, want ik was toch wat aan het twijfelen gegaan.”

Vorige week werkte hij de Ronde van Luxemburg af. Het eindresultaat – 52ste – viel wat tegen. “De week voor deze vijfdaagse was ik wat ziek, ik had niet de ideale aanloop richting deze rittenkoers”, beweert Maris. “Ik ben vooral blij dat ik toch prof kan worden. Ik hoopte er nog altijd op. Niet evident, want het programma bij Leopard moest vaak worden gewijzigd. Door de vele teams uit de World Tour die punten moeten sprokkelen greep onze ploeg dikwijls naast een startbewijs. Ik rijd nog drie wedstrijden: vrijdag de profkermiskoers in Zwevezele, komende zondag Paris-Chauny en zondag 2 oktober Famenne Ardenne Classic.”

