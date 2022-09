Eli Sam Bruce wil hogerop met Patro Eisden: “Als profspeler moet je steeds het hoogst mogelijke viseren”

Patro Eisden speelde vorig weekend in Dessel hun beste wedstrijd wedstrijd van het seizoen. De tegenpartij was zo onder de indruk van de Eisdense prestatie dat ze het team van Stijn Stijnen meteen bovenin het lijstje van titelkandidaten catalogeerde. “We speelden er inderdaad onze beste wedstrijd tot hiertoe en dat ondanks een rits spelers met buikgriep”, blikt Sam Bruce nog even terug. “Op karakter sloegen bijzonder efficiënt toe. Het was een knap staaltje van teamspirit.”

Trefzekere aanvalslinie

Met vijftien goals op vijf wedstrijden zit Patro aan een gemiddelde van van drie treffers per duel. Enkel Luik doet beter. Eli Sam Bruce is met de bekerwedstrijd incluis Patro’s topschutter met zeven doelpunten.

“Onze sterkte is dat op dit moment elke aanvaller vlot scoort,” zegt de Eisdense spits. “Liefst negen spelers troffen reeds raak. Onze aanvalslinie bevat enorm veel kwaliteit. We scoren uit individuele acties, zijn kopbalsterk en leggen mooie acties op de mat.”

Sam Bruce doorliep de jeugdreeksen in het Antwerpse en bij Standard. Nadien speelde hij voor clubs in Israël, Nederland, Bulgarije en Engeland. Hoe kwam je bij Patro Eisden terecht?

“Trainer Stijnen had me reeds een tijdje gevolgd en nam in het tussenseizoen contact op. Ik bleek het juiste profiel te hebben voor de club en na enkele gesprekken was de keuze snel gemaakt. Ik vond hier snel mijn draai en ben blij op dit niveau te mogen voetballen. Of ik nog hogere ambitie koester? Natuurlijk. Ik ben pas 25 jaar en als profvoetballer probeer je altijd het hoogste te bereiken. Ik ben dan ook enorm gefocust en probeer me met hard werken op het veld te tonen. We gaan voluit voor promotie”, aldus Sam Bruce.

Rupel Boom niet onderschaten

Zaterdag ontvangt Patro Eisden het puntenloze Rupel Boom. De hekkensluiter verloor zijn vier wedstrijden en ook hun 2-17 doelpuntensaldo ziet er maar magertjes uit. “En toch moeten we alert blijven. Ik ken er een aantal spelers als Senne Vits en Jeffrey Neral, met wie ik nog in de jeugdreeksen speelde. In het tussenseizoen werden heel wat nieuwe spelers binnengehaald en het is er nog wat zoeken naar de juiste posities. Feit is dat onze tegenstander onder hun waarde genoteerd staat en we ons geenszins mogen laten verrassen. We willen bovenin meedraaien en dus zeker geen steek laten vallen”, besluit Sam Bruce.

