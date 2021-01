Eli Iserbyt sluit veldrit in Hamme als zevende af: “Technisch was dit zeker niet super”

VELDRIJDEN PROFSEli Iserbyt bolde zaterdag in Hamme als zevende over de streep. De Europese kampioen, net terug van stage in Spanje, hoopte voor de start op meer. Iserbyts leidersplaats in de X²O Badkamers Trofee kwam in de Flandriencross evenwel niet in gevaar.

Iserbyt kende in Hamme een goeie start, maar daarna viel hij terug. “Met die sterke start ben ik content, niet met wat nadien kwam”, begint de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal zijn wedstrijdanalyse. “Mijn modderstroken waren slecht, technisch was ik niet super. Het was van Baal, 23 dagen geleden, dat ik een cross uitreed. In het BK in Meulebeke haalde ik de finish niet, de voorbije twee weken zat ik amper op de crossfiets. Los daarvan, ik mag niet te veel excuses zoeken om mezelf na deze cross een goed gevoel te schenken. Over deze zevende plaats ben ik ontgoocheld.”

WK-podium halen

Ook omdat Iserbyt na driekwart wedstrijd steeds in aanmerking kwam voor de derde podiumplaats. Achter wereldkampioen Mathieu van der Poel en Belgisch titelvoerder Wout van Aert, een ongenaakbaar duo. Die derde plaats ging naar Iserbyts ploegmakker Laurens Sweeck. Ook Tom Pidcock, Toon Aerts en Corné Van Kessel reden nog weg van de leider in de X²O Badkamers Trofee, een klassement dat volgende maand in Lille (7/2) en Brussel (14/2) beslecht wordt. “Mijn voorsprong is nog steeds voldoende groot, maar uiteraard had ik op Aerts liever tijd gewonnen in plaats van verloren”, benadrukt Iserbyt, die met een bonus van 2’46 naar de voorlaatste proef trekt. “Twee ronden voor het einde kwam ik nog in aanmerking voor de derde plaats. Daarna was ik niet attent genoeg, niet scherp genoeg. Zevende is niet mijn plaats, ik ben ontgoocheld over dit resultaat.”

“Ik hoop dat ik volgende zondag op het WK in Oostende iets frisser ben”, aldus nog Iserbyt. “Daar het podium halen blijft mijn doel. Deze week probeer ik mijn techniek in het zand bij te sturen, want zand op een strand is helemaal anders dan het zand van andere veldritten. Toch ga ik nog enkele crosstrainingen inlassen, want als het ene deel van de omloop in Oostende erbij ligt zoals in Hamme zal mijn techniek beter moeten zijn”, besluit Iserbyt. “Trouwens, in februari wil ik nog een paar keer winnen.”