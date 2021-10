Eli Iserbyt, Denise Betsema en David Haverdings rijden solo naar winst in Superprestige te Ruddervoorde

Haverdings, eerder ook winnaar van de openingsmanche van de Superprestige in Gieten, zette in Ruddervoorde de eerste cross van de namiddag op zijn naam. Hij hield Aaron Dockx en Niels Ceulemans af. Eerstejaarsjunior Viktor Vandenberghe werd beste West-Vlaming. Hij eindigde op de tiende plaats. Bij de vrouwen stond geen maat op Denise Betsema. Zij won, na eerder twee zeges in Ethias Crossen, haar eerste klassementscross. Beste Belgische werd nationaal kampioene Sanne Cant. Zij bolde als vierde over de streep.

In Ruddervoorde was de vrouwencross niet echt spannend. Bij de mannen was er wel veel spanning. Toon Vandebosch nam de beste start, maar snel namen Quinten Hermans en Eli Iserbyt het commando over. Voor Hermans herhaalde de geschiedenis zich. Hij maakte ter hoogte van de balken een foutje en kon Iserbyt niet meer onder druk zetten. De Europese kampioen maakte geen fouten en boekte zijn zesde zege van het seizoen. Bovendien zijn eerste in de Superprestige waardoor hij na twee manches met Quinten Hermans en Toon Aerts, respectievelijk tweede en derde in Ruddervoorde, in dit klassement de leiding deelt.

Niet geaarzeld

“Ik had de indruk dat Quinten Hermans in het begin van deze cross net een tikkeltje beter was op de rechte stukken”, begon Iserbyt zijn analyse van de eerste cross na de trip naar Amerika. “Hij vroeg zelfs niet om over te nemen, zo goed voelde hij zich. Dus probeerde ik te volgen en foutjes te vermijden, maar die beging ik toch. Naarmate de wedstrijd vorderde begon ik me beter en beter te voelen. En toen Quinten Hermans aan de balken viel aarzelde ik niet. Denk dat ik vooral op de technische stroken van dit parcours verder uitliep.”

Zoals bekend ontbrak Michael Vanthourenhout in Ruddervoorde. Sowieso gaat de West-Vlaming dit seizoen niet voor de Superprestige. Donderdag belandde hij met een volledig ontstoken slokdarm in het ziekenhuis, maar het ziet er naar uit dat hij zondagnamiddag in Zonhoven zijn derde plaats in de tussenstand van de Wereldbeker kan verdedigen.