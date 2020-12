Eli Iserbyt blijft na Gavere leider in Superprestige: “Ik zat nooit echt in de wedstrijd”

Bij zijn seizoendebuut maakte Mathieu van der Poel zaterdag meteen indruk. Even leek hij de Scheldecross in Antwerpen van start tot finish te domineren. Na een fout in het zand nam de wereldkampioen gas terug, maar in de finale schudde hij Iserbyt af. “In de slotronde was het bij mij een beetje op”, aldus Iserbyt op Linkeroever. “Voordien kon ik enkele keren terugkeren tot aan het wiel van Mathieu. Ik merkte dat hij nog niet zijn allerbeste niveau haalde. Onder meer bij het lopen leek hij nog niet top. En een echte versnelling tijdens het optrekken na een bocht of een hindernis zag ik bij hem ook nog niet. Eigenlijk was het bij ons de bedoeling de kaart Laurens Sweeck te trekken. Omdat hij op dit parkoers Belgisch kampioen werd. Dat lukte niet. Ik hoop dat we in Gavere met meer van de ploeg vooraan zullen zijn.”