Elf Belgische duo’s in het ‘FIVB Future-toernooi’ beachvolleybal op het Ladeuzeplein: “Durven mikken naar de kwartfinales of halve finales”

Basketbal Coach Steve Ibens met Belgian Lions U20 naar EK: “Aanwezige talent in functie van de ploeg laten spelen”

De Belgian Lions U20 nemen van 8 tot 16 juli deel aan het Europees kampioenschap in de A-divisie in Kreta. De jonge Lions beginnen zaterdag tegen Italië. Overige tegenstanders in groep A zijn Turkije en Israël. Hoofdoel is het behoud in de A-divisie, maar een plaats bij de top acht blijft de ambitie.