Elewijt zet Rhodienne-De Hoek opzij dankzij twee goals van Denis Ghys: “We moesten deze zespuntenmatch winnen”

“Aangezien er drie tot vier zakkers in onze reeks kunnen zijn, was deze match cruciaal voor Rhodienne-De Hoek en voor ons”, zegt Denis Ghys. “We moesten deze zespuntenmatch winnen. Bovendien hadden we een extra motivatie om onze nieuwe coach Dieter Van Dionant deze drie 3 punten te gunnen aangezien hij vijf jaar trainer is geweest bij Rhodienne.”

“Ik moet zeggen dat we de match domineerden. Na een actie in de vijftiende minuut vanop rechts werd Mertens foutief afgestopt in de zestien. Ik kon de penalty foutloos omzetten. Voor de rest in de eerste helft hadden wij nog twee tot drie goede kansen bijeen gevoetbald, maar mocht het net niet zijn. Onze verdediging stond sterk en gaf weinig tot geen kansen weg.”

Alles op een zakdoek

“In de tweede helft was het net hetzelfde verhaal. De kansen waren voor ons, maar we konden het niet afmaken. In de 70ste minuut kon Van Muylders op links een mooie actie en voorzetten. Ik schoot het leer staalhard in één tijd binnen. Match beslist en volwassen uitgespeeld op balbezit.”

“Dat we vertrouwen getankt hebben? Sinds 11 december hebben we zeven matchen gespeeld onder Van Dionant en we verloren één keer tegen Wambeek Ternat. Toen verloren we met 1-2 door twee ongelukkige eigen doelpunten. Het vertrouwen is al even, sinds de trainerswissel, terug in de ploeg.”

“Het gaat niet makkelijk zijn aangezien alles in de rechterkolom op een zakdoek staat. Als ik kijk naar hoe we de laatste matchen aan het spelen zijn dan heb ik er vertrouwen in dat we ons gaan redden. Bovendien is de sfeer in de ploeg terug op en top zoals vorig jaar en hoe het zou moeten zijn.”

9 finales

“Dit weekend krijgen we rust, wat ons goed gaat doen aangezien er enkele spelers met wat kwaaltjes rondlopen. Volgende week krijgen we Bertem-Leefdaal op bezoek. Daar hebben we ons grootste verlies (5-1) mogen gaan incasseren. Ik moet wel zeggen dat we toen wat basisspelers misten. Die zullen er normaal binnen twee weken wel bijzijn.”

“Voor ons is het simpel. We staan nu in het klassement niet op een degradatieplaats, dus waar we moeten staan. We bekijken het match per match en proberen nog zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. Het zijn nog 9 spannende finales”, besluit Ghys.