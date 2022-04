Elene-Grotenberge, zeker van nationaal voetbal, lonkt nog naar de titel: “Zou de kers op de taart zijn”

Dankzij de 0-1-zege bij leider HO Kalken blies Elene-Grotenberge de titelstrijd in eerste provinciale nieuw leven in. Het verschil tussen beide ploegen is tot twee punten gereduceerd. Dit seizoen vallen nog zes punten te verdienen.

Kalken speelt nog thuis tegen Latem en uit bij Grembergen. EEG krijgt zondag het veroordeelde Sleidinge op bezoek en trekt op de slotdag naar Mariakerke. Dat de fusieploeg twee speeldagen voor het einde nog in aanmerking voor de titel is een half mirakel. Elene-Grotenberge verloor net voor de winterstop van Mariakerke en Aalter en telde toen dertien punten achterstand op HO Kalken. Bij de hervatting van de competitie eind januari begon het bij de blauw-witten te draaien. Want 31 op 33 en zelfs een driepunter bij de leider.

“Van de tweede plaats zijn we zeker”, weet sportief manager Marnic Braems. “In de twee resterende matchen gaan we ons vel nog duur verkopen. Sleidinge heeft niets meer te winnen of te verliezen. Mariakerke is een ander paar mouwen, maar ook de opdrachten van Kalken vallen niet te onderschatten. Zeker de verplaatsing naar Grembergen niet want een typische thuisploeg die op eigen veld al won van Munkzwalm, Aalter, Mariakerke en ook van ons.”

Merkwaardig parcours

Het parcours van EEG mag als merkwaardig worden beschouwd want Gilles Van Eecke als Robbe Van Ruyskensvelde haakten door letsels definitief af. En bepalende figuren als Thomas Van Der Haegen en Vincent Deleenheer misten een pak wedstrijden. Toch sprokkelde blauw-wit in 26 matchen 59 punten. Bovendien staat vast dat zowel HO Kalken, Aalter als Elene-Grotenberge volgend seizoen in het nationaal voetbal spelen. De kampioen promoveert sowieso rechtstreeks naar derde nationale. EEG en Aalter nemen de plaatsen van Ronse en Menen, twee ploegen die geen licentie aanvroegen, in.

“Denk dat we klaar zijn voor nationaal voetbal”, vermoedt Braems. “Zowel inzake accommodatie als inzake transfers. Met Doran Mertens, Matthias Van Peteghem, Domien Schelstraete, Lucas Van der Sypt en Tim Van Caelenberg haalden we heel wat versterking. Aangevuld met enkele jongeren. We mikken in derde nationale op een zorgenloos seizoen en hopen dat we de komende twee wedstrijden nog de kers op de taart kunnen zetten.”

Drie geschorsten

In de laatste thuismatch tegen Sleidinge moet trainer Steven Huysveld puzzelen. Centrale verdediger Yannick Van de Sompel, middenvelder Brecht Van Cauwenberghe en linksachter Roemer De Tandt zijn geschorst.