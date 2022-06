Elena Debouck twee keer op podium op BK tegen de klok: “Maar in Middelkerke help ik mijn ploegmaats”

Elena Debouck haalde op de recente Belgische kampioenschappen twee keer zilver in het tijdrijden. Op 1 mei bij de beloften, donderdag bij de clubrensters. Zondag in Middelkerke gaat ze tijdens de BK-wegrit bij S-Bikes Doltcini knechten.

Vierde op het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden in Ruddervoorde, tweede op het BK tijdrijden voor meisjes beloften in Gavere, opnieuw tweede op het BK tijdrijden voor clubrensters in hetzelfde Gavere. De 20-jarige Elena Debouck blijft een specialiste tegen de klok. Op 1 mei reed ze in Gavere wel 32 seconden sneller dan donderdag bij de elites.

“Tijdens het BK voor beloften had ik geleerd dat het parcours in Gavere redelijk snel is, maar dat je moest oppassen om op één van de twee klimmetjes niet stil te vallen”, aldus Debouck. “In de openingsronde mocht je jezelf niet opblazen. Donderdag zat de wind een stuk vervelender dan op 1 mei. Mijn persoonlijk doel was beter doen dan een jaar geleden in Ingelmunster. Toen werd ik vijftiende algemeen en zesde clubrenster. Donderdag in Gavere klokte ik algemeen de twaalfde tijd en werd ik tweede clubrenster.”

BK-weg in Middelkerke

Ambitie waargemaakt! Zondag staat een volgend BK op de agenda van de renster uit Moorsele. Vanaf 11 uur strijden de Belgische rensters in Middelkerke om drie titels: de algemene, de titel bij de clubrensters en bij de beloften. Er worden opvolgers gezocht voor Lotte Kopecky, Ellen Van Loy en Alana Castrique.

“Ik vermoed dat we bij mijn ploeg met Jade Lenaers en Dina Scavone twee kandidates op de beloftentitel hebben”, benadrukt Debouck. “Of we het BK met een echt strijdplan aanpakken hoor ik morgen voor de start wel van ploegleider Steffy Van den Haute. Dan verneem ik ook mijn rol. Waarschijnlijk zal ik mijn ploegmaats een handje helpen. Het zou tof zijn moesten we opnieuw iemand van S-Bikes Doltcini op het podium krijgen. Want we zijn heel goed bezig, de ploeg hangt goed aan elkaar.”

Maandag laatste examen

Na het BK haalt Elena Debouck een cursus boven. Maandag heeft ze in haar tweede bachelor sport en bewegingswetenschappen aan KU Leuven een laatste examen. “Vandaar dat ik geen Lotto Belgium Tour rijd, maar woensdag 13 juli begin ik in Utrecht wel aan de vijfdaagse Baloise Ladies Tour”, besluit de studente.