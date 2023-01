El Ouahdi (RWDM) onder indruk van scheldpartijen: “Na 0-2 was ik even kluts kwijt door verwijten over mijn familie en cultuur”

In vergelijking met de thuiswedstrijd tegen Deinze vorige week zaterdag (2-1-winst) voerde trainer Vincent Euvrard slechts één wissel door. In de plaats van Oyama kwam De Sart, terug uit schorsing, aan de aftrap. Daardoor stond er voor het eerst in lange tijd geen enkele Braziliaan in de basisploeg van RWDM. Luke Plange zat niet in de brede kern. De 19-jarige spits zou dicht bij een terugkeer staan naar Engeland.

De topper tegen Lierse kon niet beter beginnen voor de Brusselse club, want al na drie minuten stond het 0-1. Op een onschuldige voorzet van Vorogovskiy miskeek doelman Maxime Delanghe, die verrassend de voorkeur kreeg op Jarno De Smet, zich door de bal in eigen doel te verwerken. Nog voor het kwartier flikkerden de 0-2-cijfers op het bord. Op een hoekschop van Botella torende O’Brien boven iedereen uit om de bal aan de verste paal binnen te koppen. Pas vlak voor de rust kon Lierse voor opwinding zorgen via Cools, maar diens kopbal viel op de bovenkant van de dwarsligger. De tweede periode verliep evenwichtiger. Doelman Defourny moest zich zelfs twee keer serieus tonen om de thuisploeg van de aansluitingstreffer te houden. Bovendien bracht het doelhout in de slotminuut redding toen een kopbal van alweer Cools op de paal belandde. Maar net zoals vorige week tegen Deinze kon ook Lierse – via Naessens - in de toegevoegde tijd nog de netten doen trillen, waardoor Defourny alweer geen clean sheet achter zijn naam kan schrijven.

Weer geen clean sheet

“Ik vind onze zege zeker verdiend”, verklaarde de aalvlugge flankspelers El Ouahdi. “De vroege dubbele voorsprong heeft ons wel een duwtje in de rug gegeven. Toch wat de ploeg betreft, ik zelf heb even moeten bekomen van verwijten die ik naar het hoofd heb geslingerd gekregen van een aantal plaatselijke toeschouwers. Door de staat van het veld was mooi voetbal brengen niet altijd evident, maar met een 12 op 12 kijken we met vertrouwen naar de toekomst, ook al was het jammer dat we in de toegevoegde tijd nog een doelpunt moesten slikken. Tegen Standard en Beerschot jagen we op het maximum van de punten.”

Lierse: Delanghe, De Schrijver (65’ Gillekens), Raemaekers, Pupe, Laes, Cools, Libert, Van Acker (76’ Vanderhallen, Schouterden (65’ Walbrecq), Vekemans (65’ Tabekou), Safari (76’ Naessens)

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi, De Sart, Gécé, Vorogovskiy; Botella (60’ Oyama), Biron (93’ Lopes), Challouk (79’ Hazard)

Doelpunten : 3’ Delanghe (0-1, eigen doelpunt), 12’ O’Brien (0-2), 90+3 Naessens (1-2)

Geel: Schouterden, Lopes, Vekemans, Laes, Biron, Gillekens