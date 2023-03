El Ouahdi (RWDM) bezorgt trainer Euvrard leuke verjaardag met doelpunt in slotminuut: “Dit zijn unieke momenten”

voetbal challenger pro leagueRWDM heeft zijn zwarte beest getemd. Al moest de leider in de Challenger Pro League tot in de slotminuut van de toegevoegde tijd wachten om Club NXT de genadeslag toe te dienen. Met zijn drie doelpunten was Zakaria El Ouahdi de absolute uitblinker.

Er stond druk op de ketel bij RWDM voor de komst van Club NXT. Logisch, want niet alleen had titelconcurrent Beveren vrijdagavond al met 0-1 gewonnen op het veld van Beerschot, met Brugge B kreeg de ploeg van de jarige coach Vincent Euvrard ook haar zwarte beest over de vloer.

Het was te verwachten dat er na de 2-1-nederlaag op het veld van Beveren ook wijzigingen in de basisploeg zouden komen. Gécé en Ferrero moesten hun plaats afstaan aan Vorogovoskiy en Camilo. Laatstgenoemde was de surprise van de chef, want de Braziliaan stond pas voor de eerste keer aan de aftrap.

RWDM nam meteen het initiatief en net voor het kwartier redde De Smet een poging van Challouk van de lijn. Direct aan de overzijde moest doelman Defourny alles uit de kast halen om een poging van Ordonez uit zijn kooi te ranselen. Iets voor het halfuur bracht Talbi, een jongen die zondag in zijn achtertuin speelde, met een enig mooie trap de bezoekers toch op voorsprong. Ondanks de achterstand liet RWDM de armen niet zakken. Tweemaal Vorogovskiy en één keer Challouk konden nog dreigen, gerust werd er met een 0-1-tussenstand.

Meteen spektakel

De tweede periode bood meteen spektakel van de bovenste plank. Al vroeg maakte El Ouahdi op aangeven van Hazard gelijk. Vijf minuten later werd de gelijkmaker van De Sart onterecht voor buitenspel afgekeurd. Maar nog voor het uur stond het dan toch 2-1 via alweer El Ouahdi, deze keer op aangeven van Challouk. De Molenbeekse voorsprong was van korte duur, want Vermant maakte twee minuten later de 2-2 na een scherpe counter.

Trainer Vincent Euvrard gooide al zijn offensief geweld in de strijd. En dat loonde. In de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd bezorgde El Ouahdi met zijn derde treffer zijn trainer alsnog een leuke 41ste verjaardag.

“Drie keer scoren in één helft, waarvan de laatste in de slotminuut waarmee je de ploeg de drie punten kan schenken, dat zijn unieke momenten”, stelde matchwinnaar El Ouahdi na afloop. “Op onze zege valt niets af te dingen, want we waren de betere ploeg, die constant druk zette. Na onze mentale tik vorige week hebben we scherp getraind. Dit is het resultaat. Onze voorsprong in de rangschikking bedraagt opnieuw drie punten op Beveren.”

RWDM: Defourny, Heris , O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi, De Sart (82’ Barreto), Camilo, Vorogovskiy (82’ Ferraro); Challouk, Biron (75’ Botella), Hazard (75’ Lopes).

Club NXT: Shinton, Seys 78’ Cuevas), Willems, Ordonez , Sabbe; De Smet Liam , Smet Lenn, Simba; Homma, Vermant, Talbi.

Doelpunten: 27’ Talbi (0-1), 49’ El Ouahdi (1-1), 58’ El Ouahdi (2-1), 60’ Vermant (2-2), 90+7 El Ouahdi (3-2).

Geel: Sabbe, Shinton, Le Joncour, Defourny.

Scheidsrechter: De Nil

Toeschouwers : 2.600

Lees ook: meer voetbal in de CPL