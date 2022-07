EK-zilver en nieuw record voor Belgische beloften in poegenachtervolging: “Jammer van val in finale”

Een nieuw Belgisch record plus een zilveren medaille! Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden, Tuur Dens en Thibaut Bernard werden op het EK-piste in het Portugese Anadia in de ploegenachtervolging U23 tweede na de Italianen.

In de kwalificaties van dit olympisch nummer klokte het Belgisch kwartet 3’55”451. Een dikke seconde beter dan de vorige Belgische besttijd (3’56”818) die Sasha Weemaes, Gerben Thyssen, Fabio Van den Bossche en Robbe Ghys in 2019 tijdens het EK in Gent op de tabellen zetten. Met die chrono mochten onze beloftevolle landgenoten zaterdagavond om het goud strijden. Jammer genoeg kwam Tuur Dens diep in de finale ten val zodat het Belgisch kwartet de eindstreep niet haalde.

Grotere versnelling

“We zullen het nooit weten, toch denk ik dat we op weg waren naar een nieuwe verbetering van ons Belgisch record”, beweert Gianluca Pollefliet. “Tuur Dens tikte heel even het achterwiel van Noah Vandenbranden aan en sloeg tegen de grond. Achteraf zei Tuur dat hij niet eens wist wat er fout liep. Op dat ogenblik zaten we op twee tienden van een seconde van de Italianen. Het plan was dat Noah de laatste drie ronden volle bak zou gaan. Denk wel dat hij ons nog voorbij de Italianen had geloodst. Maar zoals ik al zei: we gaan dit nooit weten.”

In elk geval is deze zilveren medaille met Belgisch record een opsteker voor de nieuwe pistecoachen Tim Carswell en Kenny De Ketele. “In een wedstrijd voelt alles heel vertrouwd aan”, verduidelijkt Pollefliet. “Door alles wat we tijdens de trainingen op de ploegenachtervolging doen. Maar het belangrijkste verschil is het grotere verzet dat we nu duwen. Dat doet ons betere tijdens rijden.”

Ploegkoers met Dens

Voor Pollefliet staat dinsdag, op de slotdag van dit EK, nog de koppelkoers op het programma. Hij vormt ploeg met Tuur Dens die bij de val zaterdag vooral schaafwonden opliep. “Conditioneel zijn we allebei in orde”, benadrukt Pollefliet die op dit EK in de afvalling vijfde werd. “We zullen voor de tweede keer samen een ploegkoers rijden. Bij de eerste in het Duitse Singen liep het jammer genoeg fout want Tuur kwam ten val en brak zijn sleutelbeen. Denk dat Italië, Nederland en Frankrijk dinsdag onze voornaamste tegenstanders worden.”