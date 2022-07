EK wielrennen komt in 2024 naar Limburg: “Limburg ademt fietsen, daarom is dit historisch moment”

Wielrennen EKDe Europese Wielerunie (UEC) heeft donderdag de UEC Road European Championships toegekend aan de provincie Limburg. De kampioenschappen gaan door van 11 tot en met 15 september 2024. Heusden-Zolder en Hasselt zijn start- en aankomststad voor de verschillende disciplines. “Limburg ademt fietsen en daarom is dit een historisch moment. Wij hebben alle troeven in handen om er een geslaagd EK van te maken”, klinkt het bij Vlaams minister Zuhal Demir.

Hooglede-Gits was in 2009 al eens het decor voor een EK, maar toen stonden alleen de wedstrijden voor beloften en junioren op het programma. Het EK in 2024 is alles omvattend: dertien kampioenschappen verspreid over vijf dagen binnen de categorieën elite, U23 en junioren (mannen en vrouwen). “Het toekennen van het EK aan Limburg is zonder twijfel een historisch moment. Wereldtoppers en jonge talenten van het Europese continent zullen er strijden en er spannende, belangrijke wielergeschiedenis schrijven”, vertelt Enrico Della Casa, voorzitter van de Europese Wielerunie.

Samenwerking

De organisatie is in handen van het lokaal organisatie comité EK Limburg 2024, bestaande uit Flanders Classics en de vzw Limburg Demarreert, het duo dat ook al samen de Ronde van Limburg organiseert. “We kijken er enorm naar uit om die samenwerking uit te breiden”, aldus Tomas Van Den Spiegel. “Dit project onderstreept bovendien de vlotte samenwerking met de collega’s van Limburg Demarreert en laat ons toe in de toekomst samen een stukje legacy van de 2024 Road European Championships mee te nemen in de organisatie van de Ronde van Limburg.”

Zolder-Hasselt

Het startschot van de wedstrijden zal weerklinken in Heusden-Zolder, het wielrennen niet onbekend. In 2002 werden er de wereldkampioenschappen op de weg gereden, in de winter halen de veldrijders hun hart en op dit moment krijgt een gloednieuwe wielerpiste er vorm. “We staan sinds jaar en dag bekend als topsportgemeente”, zegt burgemeester Mario Borremans. “Daarnaast hebben we ook heel wat expertise en infrastructuur in huis. Er is in 2024 geen betere startplek voor dit wielerfeest dan bij ons waar het steeds bruist van de sportiviteit.”

Alle wedstrijden zullen hun ontknoping kennen in Hasselt. “Als hoofdstad van dé fietsprovincie van Vlaanderen, treden we graag op als gaststad voor het EK Wielrennen in 2024”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Hasselt vormt de ideale uitvalsbasis om van onze provincie in het algemeen en van de Europese kampioenschappen in het bijzonder, te genieten.”

Lees ook: meer wielrennen