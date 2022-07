EK U18 in Zwitserland: Gilles-Arnaud Bailly opnieuw uitstekend op gravel en naar kwartfinale

Waligora: sterke eerste set

De Lommelse Amelia Waligora werkte zich vlot in de vierde ronde en daar keek ze de als eerste geplaatste Victoria Jimenez Kasintseva uit Andorra in de ogen. Kasintseva komt nog weinig in actie op het juniorencircuit, maar klom als 16-jarige op de WTA-lijst wel al naar de 154ste plaats. Best indrukwekkend. Waligora begon zonder complexen aan de match, nam in de eerste set zelfs een 4-1- en 6-5-voorsprong, maar na verlies van de eerste set was de veer gebroken: 7-6, 6-0.

Bailly tweede keer tegenover Rocha

De als derde geplaatste Gilles-Arnaud Bailly (ITF 8) staat vrijdag wel in kwartfinale. Bailly was in de eerste ronde vrij en versloeg vervolgens de Est Molder (ITF 478) met 6-0, 6-3 en de Oekraïener Iakubenko (ITF 248) met 7-6, 6-3. In de vierde ronde stond Bailly donderdag tegenover de Zwitserse thuisspeler Dylan Dietrich (ITF 41). Na een spannende tiebreak (9-7) kon de Bilzenaar afronden in twee sets: 6-4, 7-6. Anderhalve maand na zijn finale op Roland Garros doet Bailly het dus alweer voortreffelijk op gravel. Vrijdag treft hij voor een plaats in halve finale de eerder verrassende Portugees Henrique Rocha (ITF 119). In maart stonden Bailly en Rocha in de halve finale op het Grade 1-toernooi in het Marokkaanse Casablanca als eens tegenover elkaar. Bailly haalde het toen met 7-6, 6-1.