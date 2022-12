Eisdens aanvaller Sam Valcke voelt zich thuis in het landelijke Maasmechelen: “Op korte tijd werd ik een beetje Maaslander”

VOETBAL EERSTE NATIONALESinds vorig weekend voert Patro Eisden opnieuw de rangschikking in eerste nationale aan. Sam Valcke die bij aanvang van het nieuwe seizoen overkwam van Dender en vorige zaterdag weer zijn goaltje meegraaide, wil tegen Sint-Eloois-Winkel de lijn doortrekken en met de leidersplaats het nieuwe jaar induiken. Valcke stamt uit Oost-Vlaanderen maar woont momenteel met zijn gezinnetje in het landelijke Opgrimbie op weinige minuten van het Patrostadion. “Ik voelde me daar meteen thuis, vlakbij het Nationale Park en tussen allemaal vriendelijke en leuke mensen. Op korte tijd werd ik een beetje Maaslander”, knipoogt Sam Valcke.

Valcke die vrijdag zijn dertigste verjaardag vierde, doorzwom reeds heel wat voetbalwatertjes. Zo speelde hij onder meer voor KV Mechelen, Cercle Brugge, Londerzeel, Lommel en Dender. Met elf goals in de tweede seizoenshelft dwong hij met Dender de promotie naar 1B af. Toch koos Valcke verrassend voor Patro Eisden. Waarom? “Toen Patro kwam aankloppen en zijn ambities kenbaar maakte, kon ik me meteen in dat verhaal vinden”, zegt de Eisdense aanvaller. “De club wil zo snel mogelijk naar de Challnger Pro League en ik wil hen daarbij helpen, net zoals ik dat gedaan had bij Dender. Ik tekende bij Patro een driejarige verbintenis. Toch wel een teken dat de club vertrouwen in mij had. En ik wil dat vertrouwen niet beschamen. Ik ben iemand die er voor de volle honderd procent tegenaan gaat en steeds de kortste weg naar doel zoekt. Vorig seizoen had ik met Kerst ook nog weinig gescoord, nadien zette ik nog elfmaal de netten bol. Dat wil ik ook voor Patro doen.”

Beste aanval en verdediging

Met 39 punten prijkt Eisden helemaal bovenin de klassering. Luik telt één puntje minder en La Louvière drie. Met drie te verdienen promotieplaatsen lijken de Maaslanders de juiste weg ingeslagen. “De weg is nog lang, we zijn niet eens halfweg”, waarschuwt Valcke. “Akkoord, onze resultaten zijn uitstekend. Tot hiertoe verloren we enkel tegen La Louvière en Luik. Ook het doelpuntensaldo, 45-9, is het beste van de reeks. We tellen zowel de beste verdediging als aanval. Het plaatje klopt voorlopig perfect. In alle linies staan we sterk en we beschikken over een uitgebalanceerde kern. In zo’n zware en moeilijke reeks met twintig teams heb je een ruime kern en staf nodig. De laatste weken hadden we verschillende geschorsten en gekwetsten. Hun vervangers deden het prima. Zo hoort het.”

Concurrenten tegenover elkaar

Zaterdag ontvangen jullie met Winkel Sport de nummer elf van de klassering. Dat lijkt een hapklare brok? “In deze reeks is niemand op voorhand gewonnen. Winst en verlies liggen soms heel dicht bij elkaar. Iedere week zijn er verrassende uitslagen. Zo is ook Winkel sport niet te onderschatten. Verleden weekend wonnen het van Knokke. Met een zege kunnen we mogelijk een goede slag slaan. Onze belangrijkste concurrenten spelen tegen elkaar. Zo speelt Luik tegen La Louvière en Olympic Charleroi ontvangt AA Gent. Een ideale gelegenheid om een grotere kloof te slaan. Ik sta alvast klaar om mijn uiterste best te doen. Met de steun van onze supporters moeten we die driepunter vast en zeker grijpen. Daarna kunnen we fier en tevreden de de winterstop in”, aldus Valcke.

