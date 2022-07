Eindzege voor Thomas Heyse in sterrentoernooi van TC D’Hoeve

tennisOp het sterrentoernooi van TC D’Hoeve in Kuurne mocht in mannen 1 Thomas Heyse de trofee in ontvangst nemen. Dries Depla werd de primus in mannen 2 terwijl de organiserende club in het enkelspel vier laureaten naar voor kon schuiven.

In mannen 1 kwam het tot een finale tussen Thomas Heyse van TC Deinze en Willem De Jonckheere van Ostend TC. Beide finalisten staan als 105-punter op de klassementstabellen zodat de twee reekshoofden dus ook de eindstrijd haalden. Laatste hindernissen op weg naar die finale waren respectievelijk Harry Jacobs-Lim en Henri Lammertyn. In de slotwedstrijd nam Thomas Heyse met vlotte 6-1, 6-1-cijfers afstand van zijn Oostendse opponent.

Dries Depla

Tijdens de zomermaanden is naar jaarlijkse gewoonte Dries Depla, tennisleraar in de Verenigde Arabische Emiraten, terug in onze regio en steevast betwist hij ook enkele toernooien in onze streek. In TC D’Hoeve won de 80-punter van TC Gaverkasteel de finale met 7-6, 6-1-cijfers van Vardan Nersisyan, een 75-punter van TC De Watertoren in Menen.

Vier thuiszeges

Ook de plaatselijke spelers lieten zich in eigen club niet onbetuigd en gingen voluit voor eindwinst. Vier leden van TC D’Hoeve slaagden erin om een foutloos parcours af te leggen. Geert Verlinde bleef ongeslagen in mannen 35,5 terwijl Olivier De Cock de primus werd in mannen 45,5. Frank Doheyn wist de mannen 55,4-reeks op zijn naam te schrijven terwijl Sofie Rosseel op het hoogste schavotje stond in vrouwen 5. Met vier thuiszeges scoorde TC D’Hoeve alvast goed in eigen huis.

Nieuwe zege voor Guy Louis

In mannen 55,3 noteerden we een nieuwe zege voor Guy Louis, de voorzitter van de Nieuwpoortse club TC Issera. Deze 30-punter gaat dit jaar volop voor het criterium en versloeg in Kuurne in zijn laatste wedstrijd Yves Corne met dubbele 6-2-cijfers. Buur TC Leiemeers boekte twee zeges dankzij David Decorte in mannen 35,6 en Lotte Verschaeve in vrouwen 4. De resterende winnaars waren Victor Vanackere (mannen 4, TC Yper), Baziel Nuyttens (mannen 5, TC Staden) en Willem Debaes (mannen 6, TC Roeselare).

