Eindrondes provinciaal voetbal van start gegaan

De eindrondematch van Club Roeselare thuis tegen FC Varsenare werd verplaatst naar woensdagavond om 19u30. In de andere halve finale van de A-reeks haalde SV Jabbeke het met 1-0 van FC Heist zodat de terugmatch van komend weekend in Heist dus best spannend kan worden. In de B-reeks werden de twee duels pas in de vooravond afgewerkt. Zwevegem Sport en buur Deerlijk Sport hielden het bij een brilscore terwijl SV Moorsele in eigen huis met 0-3-cijfers onderuit ging tegen FC Moen. Verder stond ook de heenwedstrijd voor de barrage van degradatie op de rol. SK Staden en SV Loppem hielden het bij een 1-1-gelijkspel.

Derde provinciale

Heel wat commotie in de C-reeks want de klacht van RC Waregem B tegen RC Bissegem werd ontvankelijk verklaard zodat die match zondag moest herspeeld worden. RC Waregem B haalde het met 6-2-cijfers en is meteen gered. NS Heule moet hierdoor het gelag betalen en speelt nu de barrages voor het behoud. NS Heule ontvangt op de eerste speeldag VV Aartrijke. SK Roeselare-Daisel B is ook nog betrokken partij in dit drieluik.

Voor promotie naar tweede provinciale werd er al duchtig geduelleerd. In de A-reeks speelden EVC Beselare en SV Moorslede 1-1 gelijk terwijl BS Geluveld een mooie uitgangspositie verwierf door met 0-2 te winnen op het veld van SC Proven. In de B-reeks versloeg FC Lissewege SK Eernegem met 3-1 terwijl Jong Male Ruddervoorde met een 2-0 wandelen stuurde. In de C-reeks slechts één wedstrijd vermits de uitmatch van RC Bissegem op Eendracht Hooglede uitgesteld werd. In de resterende match versloeg Winkel Sport B met 2-0 van Aalbeke Sport.

Vierde provinciale

In vierde provinciale A noteerden we twee thuiszeges. Koksijde-Oostduinkerke haalde het met 2-1-cijfers van VP Gits terwijl VKW Vleteren het met 3-1 haalde van Beaufort Middelkerke. In de B-reeks kwam VC Wingene niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen VK Zerkegem en won Eendracht Brugge met 0-1 op het veld van SK Wenduine. SV Pittem ging in de C-reeks met 0-2 winnen bij FC Aarsele terwijl Jong Helkijn met 3-1 FC Kuurne het nakijken gaf. In de D-reeks werd de thuismatch van Boezinge B tegen SK Zillebeke pas zondagavond afgewerkt omdat de A-ploeg eerder op de dag ook thuis speelde. SV Moorsele B zit alvast op rozen na een 4-0-zege tegen GS Voormezele.