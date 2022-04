Eindrondekansen van FCV Dender op de helling na tweede uitnederlaag op rij: “Op Knokke zullen we beter voor de dag moeten komen”

“Hoewel we er met de technische staf onze kop over breken waarom het verschil tussen thuis en uit zo groot is, hebben we nog geen pasklare oplossing gevonden”, reageert coach Regi Van Acker. “We brachten in de eerste helft veel te weinig. We lieten ons bovendien een paar keer ringeloren op diepe ballen van de thuisploeg. Hieruit puurde Thes na een goed kwartier het openingsdoelpunt. Er dook nog een tweede keer een thuisaanvaller voor onze doelman Gies op, maar die besloot naast. Wijzelf slaagden er niet in doelgevaar te creëren. De vrijschoppen van Hens misten de goede richting.”

Roteren

De Dender-coach liet verrassend de jongeren Ngongo en De Bodt opdraven in de plaats van Casagolda en Valcke. “Ik roteerde in het vooruitzicht van de belangrijke midweekmatch op Knokke”, geeft Van Acker aan. “Uit data bleek dat Valcke en Casagolda minder fris zaten. Daarom gunde ik mijn aanvallers rust. Ik bracht ze wel in de loop van de tweede helft in de ploeg. Iedereen deed zijn best, maar de ploeg draaide gewoonweg vierkant. Hens was in de vorige thuiswedstrijden de motor van de ploeg, maar deze keer slaagde hij er niet in zijn stempel te drukken. Op Knokke zullen we beter voor de dag moeten komen. De kustploeg deed in de wintermercato enkele geslaagde transfers, met onder meer middenvelder Van Walle van Deinze, en deed de jongste weken een fantastische remonte.”