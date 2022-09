Eindronde Belgian Circuit: Axana Mareen en Emily Casteleyn op de afspraak én duel Maxime Pauwels-Lars Verwerft

De beste acht spelers en speelsters van het Belgian Circuit 2022 spelen vanaf vrijdag in Waterloo de eindronde. Bij de vrouwen eindigde Axana Mareen (Gym) op de derde plaats, Emily Casteleyn, aangesloten bij TC Diest, werd vierde. Mareen, die de voorbije zomer met succes enkele ITF-proftoernooien afwerkte, neemt het vrijdag in kwartfinale op tegen Tiffany Mylonas. Meteen een kans op revanche voor de speelster van het Schotense Gym, want in juli op het toernooi van Lovanium verloor ze in kwartfinale met 6-3, 6-2 van de Waalse. Bij winst speelt Mareen zaterdag de halve finale tegen tweede reekshoofd Zara De Schutter of Mathilde Devits.