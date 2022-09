Eindelijk prijs voor Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe): “Doet me alle miserie vergeten”

Wielrennen profsJordi Meeus heeft zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Lommelaar was de beste in vijfde etappen in de Tour of Britain. Meeus was de snelste van een uitgedund peloton nadat een deel van het pak in de laatste kilometer een verkeerde route koos. Voor Meeus, die vorige maand nog een sleutelbeenbreuk opliep, is de zege een bevrijding. “Ik had niet verwacht al zo snel te kunnen winnen. Het doet wel veel deugd”, reageert Meeus.

Twee dagen na de ritwinst voor Kamiel Bonneu, was het opnieuw Limburg boven in Engeland. Dinsdag won Jordi Meeus nog de spurt van het peloton, donderdag was hij de snelste aan de meet. In de finale reed een groot deel van het peloton nog verkeerd, maar Meeus was wel bij de les en kwam in de laatste hectometers perfect uit het wiel. Het is ook meteen de eerste seizoenszege voor de Noord-Limburger die dit jaar al heel wat pech kende.

Ploegspel

“Ik moet op de eerste plaats mijn ploegmaats bedanken. Ze hebben zich vandaag voor 100% voor mij gegeven”, vertelt Meeus. Het tactische plannetje van de jongens van Bora-Hansgrohe klopte perfect want zonder een trap te veel te moeten zetten, leverde de Duitse sprinttrein Meeus op het juiste moment vooraan af. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de renners van DSM, wisten de ploegmaats van Meeus wel welke kant ze moesten kiezen in de laatste bocht. “Inderdaad en zo zat ik perfect geplaatst. Ik voelde dat ik goede benen had, de laatste meters liepen perfect.”

Verrast

Eerste overwinning dus voor Meeus die dit seizoen al drie keer tweede en een keer derde werd. De hoofdprijs ontbrak echter nog, maar dat gemis heeft Meeus in Engeland van de tabellen gewist. “Ik had dit jaar mijn deel van de pech”, lacht Meeus. “Ik was ziek en ik had ook mijn deel van blessureleed.”

Normaal gezien zou hij de Vuelta rijden, maar een valpartij in de Ronde van Polen besliste daar anders over. Meeus hield er een gebroken neus en een sleutelbeenbreuk aan over. Toch pakt hij een maand na zijn valpartij in Polen al uit met winst. “Ik ben zelf ook verrast nu al te kunnen winnen. Maar goed, nu sta ik weer bovenaan de trap.”

