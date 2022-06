Eindelijk nog eens goed nieuws bij Beerschot, want kapitein Ryan Sanusi tekende bij: “Dit is een positief signaal”

Het is de jongste dagen, weken en maanden al wat geweest bij Beerschot. De degradatie naar 1B, het overlijden van eremateriaalman Jos Vanhout, het vertrek van vaste waarden als Joren Dom, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat en Pierre Bourdin: er leek maar geen einde te komen aan het onheil. Maar kijk: plots klaart de hemel boven het Olympisch Stadion toch weer een beetje op, want sleutelpion Ryan Sanusi tekende bij. In een exclusief gesprek met HLN praat de geboren Antwerpenaar over zijn contractverlenging, het recente verleden en de toekomst.

Proficiat Ryan. Je was einde contract en kon dus gaan waar je wou. Wat deed je beslissen om toch bij Beerschot te blijven?

Sanusi: “Een aantal factoren heeft tot die beslissing geleid. Beerschot deed me een mooi voorstel en ik heb me ook altijd goed gevoeld bij deze club. Ik werd hier als jeugdspeler opgeleid en ben hier thuis. Verder kan je niet overal om de twee weken in zo’n stad voor zo’n publiek voetballen. Wat ook meespeelde, was het familiale aspect. We hebben twee kleine kindjes en natuurlijk willen de grootouders die liefst zo dicht mogelijk bij hen houden (glimlacht). Tot slot zat ik na de degradatie met een wrang gevoel. Op die manier wou ik Beerschot eigenlijk niet verlaten. Nu wil ik er alles aan doen om de club zo snel mogelijk weer naar 1A te helpen. Ik ben trots en blij dat ik nog steeds een Beerschotspeler ben.”

Volledig scherm Ryan Sanusi bracht ook zijn vrouw Anne en zoontjes Milan (3) en James (1) mee naar de ondertekening van zijn contract. © mpics

Toch heeft het na afloop van het vorige seizoen nog twee maanden geduurd vooraleer je bijtekende. Hoe kwam dat?

“Goh, de eerste twee weken na de competitie moest ik de degradatie wat laten bezinken. Als team en als individu hadden we gefaald. Dan ga je over heel veel dingen nadenken. Het is een soort van rouwproces waar je door moet. Ik nam ook wat vakantie en in die periode wou ik niet te veel met voetbal bezig zijn. Nadien nam ik nog even de tijd om alles rustig op een rijtje te zetten. Er waren tussendoor enkele gesprekken met ploegen uit 1A, maar als puntje bij paaltje kwam, vond ik dat niemand me een beter totaalpakket kon bieden dan Beerschot. Bijtekenen was voor mij dus de enige juiste keuze.”

Andere routiniers trokken de deur achter zich dicht. Dat betekent dat er nog meer naar jou zal worden gekeken.

“Daar heb ik geen moeite mee. Ik probeerde al de kar te trekken en zal dat in de toekomst nog meer doen. Sinds januari ben ik aanvoerder en die taak heb ik altijd met veel plezier op mij genomen. Ik ben iemand die zijn verantwoordelijkheid nooit uit de weg zal gaan. Jezelf helemaal geven voor een project waar je achter staat, vind ik trouwens een van de mooiste dingen die er zijn.”

Hoop je dat jouw contractverlenging anderen een zetje kan geven om te blijven/komen?

“Ik hoop inderdaad dat het een positief signaal is. Er komt wat psychologie bij kijken. Als iedereen weggaat, gaan potentiële nieuwkomers twijfelen. Maar mijn contractverlenging geeft aan dat Beerschot vast van plan is om er opnieuw iets moois van te maken. Ik geloof ook echt dat we een sterk en aantrekkelijk team gaan hebben. Het bestuur heeft me beloofd dat men er alles aan gaat doen om een competitieve kern op de been te krijgen. Ik heb het bestuur gezegd dat ik dat ook van hen verwacht.”

Volledig scherm Ryan Sanusi blijft een speler van Beerschot en dat maakt hem “trots en blij”. © mpics

Heb je al uitgebreid kunnen praten met de nieuwe trainer Andreas Wieland?

“We hadden inderdaad enkele gesprekken. Hij geeft een erg gedreven indruk. De coach wil veel druk zetten en het spel in eigen hand nemen. Die dingen klinken me als muziek in de oren. Ik kijk er naar uit om met Wieland te gaan samenwerken.”

In het recente verleden zijn er weinig degradanten geweest die meteen weer promoveerden naar het hoogste niveau. Er wacht jullie in 1B dus een grote uitdaging.

“Zonder uitdagingen zou het leven niet zo mooi zijn, hé (lacht). Het doel is dus wel degelijk om zo snel mogelijk terug te keren naar 1A. Tegelijk besef ik dat het straks in 1B niet makkelijker zal worden dan in 1A. Het voetbal is minder verfijnd en er wordt meer geknokt. Bovendien zal er naar ons worden gekeken. Het verwachtingspatroon zal groot zijn. Aan ons om daar goed mee om te gaan. Ik zal iedereen wel helpen duidelijk maken waar het straks om draait.”

Lees ook: meer voetbal uit 1B