Eindecontractspeler Dante Rigo gaat met Beerschot op bezoek in Beveren: “Het zou mooi zijn als er voor vakantie iets uit de bus komt”

voetbal tweede nationale A KVK Westhoek moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Francky Leyn vindt het te vroeg voor hem: “Het is nog maar mijn eerste seizoen in deze club en ik werk liever achter de schermen”

Nadat de pogingen van tweedenationaler KVK Westhoek voor een fusie met de buren van eersteprovincialer Sassport Boezinge zijn afgesprongen, blijft het deze week windstil in het Crack Stadion in Ieper. Het is zeer de vraag hoe het nu verder moet, want er is voor komend seizoen amper een halve ploeg en op het einde van het seizoen stopt voorzitter Willy Lamaire. Bovendien draait zijn onderneming Group Unitron de geldkraan dicht.