Einde van een mooi sprookje: KSK Heist gaat kopje onder bij Francs Borains (4-2): “Vroeg of laat zou het toch een keer gebeuren”

“Ja, natuurlijk is dit jammer. Maar vroeg of laat moest het toch een keer gaan gebeuren”, kon Mathieu Troonbeeckx wel vrede nemen met de vijfde competitienederlaag. De vijfde pas, een klassement waarin Heist zelfs op de derde plaats staat, na Luik en Patro Eisden. “We gingen rusten bij die 0-1-voorsprong. Francs Borains kwam veel snediger uit de kleedkamers en scoorde na een kwartier de 1-1 via Chevalier. Toch klommen we tegen de stroom in met mijn tweede doelpunt van de namiddag weer op voorsprong. Uiteindelijk zou de thuisploeg weer op gelijke hoogte klimmen, een doelpunt dat te snel kwam na ons tweede doelpunt. Met een licht gefloten penalty trokken de Walen uiteindelijk het laken naar zich toe. Tainmont maakte in blessuretijd de klus helemaal af.”

Knap lastig

Tja, de spelers die je daar noemt, zijn natuurlijk ook niet van de minsten. “Ja, dat zijn spelers die het verschil kunnen maken, hé. Maar we mogen wel trots zijn, hoor. We hebben ons niet zomaar laten opzij zetten, een profploeg als Francs Borains heeft het knap lastig gehad met het dappere Heist. Maar zo weten we dus weer wat verliezen is, hé. Het was van 16 oktober vorig jaar op het veld van Knokke geleden dat we verloren (4-1, red.).”

Die lange reeks in stand houden, was de voorbije weken ongetwijfeld een serieuze drijfveer. Dat valt nu weg. “Ja, we zullen ons moeten opladen en motiveren om aan een nieuwe reeks te beginnen, hé. Onze eerste opdracht is er eentje tegen de beloften van AA Gent. In de heenronde gingen we daar winnen (0-2, red.). Dat zou dus toch een haalbare opdracht moeten kunnen worden. Het zal wel zonder Redouan Benhamou moeten, want hij pakte op Francs Borains een derde gele kaart.”



Francs Borains - KSK Heist 4-2

Francs Borains: Saussez, Mpati, Fuakala, Vannoye, Deschryver, Diallo, Itrak (65' Lavie), Tainmont, Mohamed, Chaabi (84' Arib), Chevalier.

KSK Heist: F. Van Aerschot, Wijns (85' El Attabi), Nys, Absisan, Carrasco (81' Colman), Benhamou (65' Jannes), Orye, Peers, Troonbeeckx (81' Hannach), Vande Cauter, S. Van Aerschot.

Doelpunten: 18' Troonbeeckx (0-1), 60' Chevalier (1-1), 63' Troonbeeckx (1-2), 73' Lavie (2-2), 77' Chevalier (3-2, pen.), 88' Tainmont (4-2).

Geel: Mpati, Tainmont, Wijns, Carrasco, Benhamou.