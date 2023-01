Eind dit seizoen houdt Heis Sport op te bestaan. Johnny Hayen: “Hoge kosten en een matige belangstelling hebben dit in de hand gewerkt”

Als je op de kaart van België naar Heis zou zoeken, zal je dat waarschijnlijk niet terugvinden. De Bilzerse parochie Sint-Jozef bestaat uit de gehuchten Heesveld, Eik en Spurk. Het was Bertie Vuerstaek, toenmalig onderwijzer aan de lagere school in Eik, die de naam van de voetbalclub bedacht. Al langer begaan met de plaatselijke jeugd, pikte hij in op de verzuchting om een eigen voetbalclub uit de grond te stampen. De beginletters van de gehuchten werden in de naamgeving van de nieuwe voetbalploeg verwerkt. Alle vergunningen en papierwerk in orde gemaakt, kon dan in het seizoen 1972-1973 in derde provinciale gestart worden.